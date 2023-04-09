عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العشرين جنيه الجديدة.. مصادر برلمانية تكشف حقيقة طرح عملة بلاستيكية قبل العيد

العشرين جنيه الجديدة
العشرين جنيه الجديدة

يبحث كثيرون عن العشرين جنيه الجديدة، وذلك بعد إصدار العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشر جنيهات، حيث ترددت بعض الأنباء التي تشير إلى اعتزام البنك المركزي، إصدار عملة بلاستيكية جديدة فئة الـ 20 جنيها، كي تكون تلك الخطوة هي الثانية في إطار السياسية التي بدأت المؤسسات النقدية فيما يخص التحول نحو العملات البلاستيكية.

 

فيما لم يصدر، إلى الآن، أية بيانات رسمية أو تصريحات، عن البنك المركزي المصري، بخصوص العشرين جنيه الجديدة  العملة البلاستيكية الجديدة فئة 20 جنيها، في الوقت الذي تم تداول شكل مزعوم لعملة بلاستيكية جديدة من نفس الفئة بشكل واسع، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

حقيقة العملات البلاستيكية الجديدة

في هذا الإطار، أكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائبة ميرفت أليكسان مطر، أن طرح العملات البلاستيكية، مثل الـ 10 جنيهات أو العشرين جنيه الجديدة، هي سلطة مطلقة للبنك المركزي المصري، مشيرة إلى حقه في أن يستبدل أي عملات نقدية بعملات جديدة، أو أن يستحدث أخرى في إطار ما يعود بالنفع على السياسة النقدية.

أشارت "مطر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أنه رغم عدم إعلان البنك المركزي أي جديد فيما يتعلق بـ العملات اللاستيكية  فئة العشرين جنيه الجديدة، إلا أنه في المطلق، فإن العملات البلاستيكية لها العديد من الفوائد والمميزات، والتي دفعت البنك المركزي في وقت سابق إلى إصدار عملة بلاستيكية جديدة فئة 10 جنيها في شهر يوليو من العام الماضي.

البنك المركزي : 831.23 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي

البنك المركزي: 64.8% من المصريين يمتلكون حسابات مالية..وطفرة في السيدات بنسبة 210%

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

تصل إلى 400 جنيه| تفاصيل الحوافز الجديدة الممنوحة للموظفين.. وموعد صرفها

وحول مميزات العملة البلاستيكية الجديدة و العشرين جنيه الجديدة، نوهت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن العملات البلاستيكية الجديدة تتميز بالعديد من الخصائص، أبرزها رفع جودة أوراق النقد المتداول، إضافة إلى صعوبة تزييف العملة البلاستيكية وتزويرها، بالإضافة إلى ما تتميز به العملات البلاستيكية من تصميم مبتكر وعصري، وانخفاض تكلفة الطباعة للعملات البوليمر، كما أنها صديقة للبيئة والعمر الافتراضي لها أطول من العملات النقدية الورقية.

تلف العملات الورقية

فيما أشار نائب آخر إلى أن ما يدفع دول العالم إلى استخدام العملات البلاستيكية الجديدة، هو تعرض العملات الورقية إلى التلف السريع، فوفقًا للنائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، فإن العملة الورقية المتداولة تحتوي على العديد من المشكلات، لعل أبرزها سرعة تلفها؛ حيث يتراوح عمرها الافتراضي ما بين 8 إلى 9 أشهر، وتأخذ نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه، يشير "نظير" لـ "صدى البلد"، إلى أن العملات البلاستيكية الجديدة يصل عمرها الافتراضي ما بين 15 إلى 20 سنة، وهو ما يميزها عن العملات الورقية.

العشر جنيهات البلاستيك

وقبل نحو 10 أشهر تقريبا، وبالتحديد في شهر يوليو من العام الماضي 2022، قرر البنك المركزي المصري طرح فئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية (بوليمر)، والتي أنتجت بواسطة استخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

البنك المركزي المصري كان قد أشار إلى أن طرح العملات البلاستيكية الجديدة، يأتي في ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة.

مميزات العملات البلاستيكية

وحول مميزات العملات البلاستيكية الجديدة، فقد جاءت كالتالي:

صعب تزويرها

يصعب تزوير العملات البلاستيكية الجديدة، حيث يتم صناعتها من آلاف الذرات الدقيقة التي تؤلف الصور والكتابة عليها، مما يجعل تزويرها أمرًا صعبًا للغاية.

صديقة للبيئة

كما تعد العملات البلاستيكية الجديدة، صديقة للبيئة، حيث يمكن إعادة تدوريها، كما أن الأوراق النقدية من البوليمر هي أقل كثافة في استخدام المواد من الأوراق الورقية، إذ إن 75% من الأوراق النقدية الأمريكية مصنوعة من القطن وتتطلب كميات كبيرة من الماء والمبيدات الحشرية.

عيوب العملات البلاستيكية الجديدة

فيما تختص العملات البلاستيكية الجديدة بعدد من العيوب، والي من بينها تدهور اللون، حيث يتغير الون العملات البلاستيكية الجديدة، كما أنها سهلة التجعيد حيث تجعل تركيبة أوراق البوليمر من الصعب طيها وتترك التجاعيد.

العشرين جنيه الجديدة العملات البلاستيكية الجديدة عشرين جنيه جديدة عشرين جنيه بلاستيكية جديدة شكل العشرين جنيه الجديدة إصدار عشرين جنيه جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| ما موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا؟

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

في هذا الموعد.. أحمد حسن يكشف مستجدات تسديد غرامة كهربا| شاهد

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة .. اِعرف شروط الخلع بالقانون

سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 9-4-2023

8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك

العشرين جنيه الجديدة.. مصادر برلمانية تكشف حقيقة طرح عملة بلاستيكية قبل العيد

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية

موضوعات متعلقة

بالأرقام| البنك المركزي يكشف: 65% من المصريين يملكون حسابات مالية بينهم 18 مليون سيدة.. و831 مليار جنيه حجم النقد المتداول

البنك المركزي : 831.23 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي

الدولار يستقر في نهاية تعاملات اليوم

البنك المركزي: 64.8% من المصريين يمتلكون حسابات مالية..وطفرة في السيدات بنسبة 210%

تراجع قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

البنك المركزي: الدولار يستقر عند أدنى مستوى له في شهر عالميا

عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

الصحة: معهد القلب قدم الخدمات الطبية لـ 192 ألفا و791 مواطنا

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة.. ما هو الخلع الأمريكاني ؟

ملحقش يفرح بلبس العيد.. التفاصيل الكاملة لمصرع الملاك الصغير أثناء الإفطار

وزير الري يوجه بمواصلة أعمال التطهيرات الجارية لنهوها قبل فترة أقصى الاحتياجات

موقف كهربا من سداد غرامة الزمالك.. والمشاركة أمام بيراميدز في نهائي الكأس

البابا تواضروس يترأس قداس أحد الشعانين من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذه الأطعمة ممنوع منها مرضي قصور الغدة الدرقية

الجمعة ولا السبت| ما موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا؟

بريطاني أعلن إسلامه ينشر أول محاولة له لقراءة الفاتحة| شاهد

بشكل جديد .. طريقة عمل كنافة أساور وكونو

فيديو

لقطات مؤثرة من داخل الحرم.. معتمرون يحملون أمهاتهم ويكملون الطواف «فيديوجراف»

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ