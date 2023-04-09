العشرين جنيه الجديدة.. مصادر برلمانية تكشف حقيقة طرح عملة بلاستيكية قبل العيد

يبحث كثيرون عن العشرين جنيه الجديدة، وذلك بعد إصدار العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشر جنيهات، حيث ترددت بعض الأنباء التي تشير إلى اعتزام البنك المركزي، إصدار عملة بلاستيكية جديدة فئة الـ 20 جنيها، كي تكون تلك الخطوة هي الثانية في إطار السياسية التي بدأت المؤسسات النقدية فيما يخص التحول نحو العملات البلاستيكية.

فيما لم يصدر، إلى الآن، أية بيانات رسمية أو تصريحات، عن البنك المركزي المصري، بخصوص العشرين جنيه الجديدة العملة البلاستيكية الجديدة فئة 20 جنيها، في الوقت الذي تم تداول شكل مزعوم لعملة بلاستيكية جديدة من نفس الفئة بشكل واسع، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة العملات البلاستيكية الجديدة

في هذا الإطار، أكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائبة ميرفت أليكسان مطر، أن طرح العملات البلاستيكية، مثل الـ 10 جنيهات أو العشرين جنيه الجديدة، هي سلطة مطلقة للبنك المركزي المصري، مشيرة إلى حقه في أن يستبدل أي عملات نقدية بعملات جديدة، أو أن يستحدث أخرى في إطار ما يعود بالنفع على السياسة النقدية.

أشارت "مطر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أنه رغم عدم إعلان البنك المركزي أي جديد فيما يتعلق بـ العملات اللاستيكية فئة العشرين جنيه الجديدة، إلا أنه في المطلق، فإن العملات البلاستيكية لها العديد من الفوائد والمميزات، والتي دفعت البنك المركزي في وقت سابق إلى إصدار عملة بلاستيكية جديدة فئة 10 جنيها في شهر يوليو من العام الماضي.

وحول مميزات العملة البلاستيكية الجديدة و العشرين جنيه الجديدة، نوهت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن العملات البلاستيكية الجديدة تتميز بالعديد من الخصائص، أبرزها رفع جودة أوراق النقد المتداول، إضافة إلى صعوبة تزييف العملة البلاستيكية وتزويرها، بالإضافة إلى ما تتميز به العملات البلاستيكية من تصميم مبتكر وعصري، وانخفاض تكلفة الطباعة للعملات البوليمر، كما أنها صديقة للبيئة والعمر الافتراضي لها أطول من العملات النقدية الورقية.

تلف العملات الورقية

فيما أشار نائب آخر إلى أن ما يدفع دول العالم إلى استخدام العملات البلاستيكية الجديدة، هو تعرض العملات الورقية إلى التلف السريع، فوفقًا للنائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، فإن العملة الورقية المتداولة تحتوي على العديد من المشكلات، لعل أبرزها سرعة تلفها؛ حيث يتراوح عمرها الافتراضي ما بين 8 إلى 9 أشهر، وتأخذ نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه، يشير "نظير" لـ "صدى البلد"، إلى أن العملات البلاستيكية الجديدة يصل عمرها الافتراضي ما بين 15 إلى 20 سنة، وهو ما يميزها عن العملات الورقية.

العشر جنيهات البلاستيك

وقبل نحو 10 أشهر تقريبا، وبالتحديد في شهر يوليو من العام الماضي 2022، قرر البنك المركزي المصري طرح فئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية (بوليمر)، والتي أنتجت بواسطة استخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

البنك المركزي المصري كان قد أشار إلى أن طرح العملات البلاستيكية الجديدة، يأتي في ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة.

مميزات العملات البلاستيكية

وحول مميزات العملات البلاستيكية الجديدة، فقد جاءت كالتالي:

صعب تزويرها

يصعب تزوير العملات البلاستيكية الجديدة، حيث يتم صناعتها من آلاف الذرات الدقيقة التي تؤلف الصور والكتابة عليها، مما يجعل تزويرها أمرًا صعبًا للغاية.

صديقة للبيئة

كما تعد العملات البلاستيكية الجديدة، صديقة للبيئة، حيث يمكن إعادة تدوريها، كما أن الأوراق النقدية من البوليمر هي أقل كثافة في استخدام المواد من الأوراق الورقية، إذ إن 75% من الأوراق النقدية الأمريكية مصنوعة من القطن وتتطلب كميات كبيرة من الماء والمبيدات الحشرية.

عيوب العملات البلاستيكية الجديدة

فيما تختص العملات البلاستيكية الجديدة بعدد من العيوب، والي من بينها تدهور اللون، حيث يتغير الون العملات البلاستيكية الجديدة، كما أنها سهلة التجعيد حيث تجعل تركيبة أوراق البوليمر من الصعب طيها وتترك التجاعيد.