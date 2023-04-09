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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الفرق بين زكاة الفطر والمال والصدقة.. تعرف عليه

الصدقة
الصدقة

كشف مجمع البحوث الإسلامية، عن الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، في إطار التوعية الدينية للجمهور في شهر رمضان المبارك.

 

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زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة

 

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن زكاة الفطر، متعلقة بالأبدان، وتجب على من تلزمه النفقة ويكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه وتصرف للفقراء والمساكين فقط.

أما زكاة المال، فهي متعلقة بالمال، وتجب على من يملك المال، ويشترط لوجوبها بلوغ المال النصاب وحولان الحول عليه، وتتنوع في مصارفها إلى الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، والواردة في قوله تعالى (ِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

وذكر مجمع البحوث الإسلامية، أن الصدقة تكون من باب التطوع وليست واجبة على المسلم، وتختلف الصدقة عن الزكاة، في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.

قيمة زكاة الفطر 2023
 

وكشفت دار الإفتاء المصرية، طريقة حساب قيمة زكاة الفطرة 2023، والتي حددها مفتي الجمهورية بـ 30 جنيها كحد أدنى، قائلة: «حسبناها على القمح اللي بيتعمل منه العيش، اللى كل الناس في مصر بتاكله، لأن بيوت كتير مش بتاكل لا رز ولا تمر ولا زبيب».

وأضافت دار الإفتاء: "سعر أردب القمح ١٧٠٠ جنيه، والأردب فيه ١٥٠ كيلو، يبقي سعر الكيلو كام ١١.٣٣ إحدى عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا".

وأوضحت: "الزكاة ٢.٦ كيلو، نضرب ٢.٦ كيلو * ١١.٣٣، يطلع الناتج ٢٩.٤٦، ودار الإفتاء قالت إنه ٣٠ جنيه، و ٣٠ جنيه الحد الأدنى يعني طلع اكتر من ٣٠ جنيه لو معاك ودخلك يسمح، بس اللى مش هيقدر فأقل حاجة يطلعها عن الفرد ٣٠ جنيه".

وتابعت: "٣٠ جنيه قليل مش هتعمل حاجة، يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس انه له قيمة لكن لا تقل عن ٣٠ جنيه، ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر".

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