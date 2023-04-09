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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بشوارع المدينة

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بجولة ميدانية، لتفقد أعمال الرصف وتركيب الانترلوك، بعددٍ من الشوارع والأحياء بمدينة الفيوم، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمحاسب  أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذة شيرين محمد نائب رئيس المدينة.

بدأت الجولة بتفقد محافظ الفيوم، أعمال تركيب الانترلوك بعددٍ من الشوارع الفرعية بمنطقتي التفتيش، ومساكن رفعت عزمي، بمدينة الفيوم، ضمن خطة المحافظة لتطوير أحياء العاصمة، حيث تابع المحافظ أعمال تركيب الانترلوك التي تم الانتهاء منها بهدف إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة بشكل عام، وشدد على ضرورة المحافظة على الأعمال التى تم تنفيذها من خلال متابعتها وصيانتها بشكل مستمر.

كما تفقد محافظ الفيوم، أعمال الرصف التى يجري تنفيذها بشارع 25 خلف مضرب الأرز بمدينة الفيوم، وأصدر توجيهات مشددة، بضرورة تنفيذ أعمال الرصف طبقاً للإشتراطات الهندسية ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، مع استمرار تركيب الإنترلوك واختيار الألوان المناسبة لإضفاء الشكل الجمالى على المنطقة.

وأكد "الأنصاري" أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لرصف الطرق، وتركيب الانترلوك بالشوارع الفرعية، موجهاً كافة رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة، ورفع جميع الاشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة أولاً بأول، للتيسير على السيارات والمارة.

 

 

 

 

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الفيوم محافظ الفيوم أحمد الانصاري جولة ميدانية مدينة الفيوم

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