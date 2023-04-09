محمد شاهين: أنا مش متزوج ولم أشعر بأحاسيس آدم في الهرشة السابعة من قبل ..وهذا سر نجاح العمل| حوار

بحواره الحقيقي، وموسيقاه الحميمية، وتفاصيله المدروسة بعناية، تمكن مسلسل الهرشة السابعة عبر 15 حلقة، من جذب الجمهور الذي كان ينتظر يوميا موعد عرضه لمعرفة مصير علاقة آدم ونادين، وشريف وسلمى، وكيف ستجرهما الحياة إلى مصائر مقلقة.

وكانت شخصية آدم التي قدمها الفنان محمد شاهين من أبرز الإضافات التي لاقت إعجاب الجميع في العمل، خاصة أنها مكتوبة بتفاصيل تبرز جوانب مختلفة في شخصية الرجل الشرقي الذي لطالما كان التعبير عنه أحاديا.

وفي جلسة حوارية حضرها موقع صدى البلد، تحدث محمد شاهين حول شخصية آدم، والصفات المشتركة بينهما، وكشف سبب عدم رغبته في الزواج، والدور الأقرب إلى قلبه.

وإلى نص الحوار...

في رأيك.. لماذا حقق الهرشة السابعة كل هذا النجاح؟

الهرشة السابعة مسلسل حقيقي.. الحوار مأخوذ من الواقع.. وتفاصيل الأحداث قريبة من حياتنا الطبيعية.. والنوع ده من المسلسلات مش موجود كتير. وأنا من أنصار المدرسة الواقعية.

والمسلسل ده من أحلى الحاجات اللي عملتها في حياتي، لإنه حقيقي ولا يقدم دراما مفتعلة.

ما سبب التعاطف مع شخصية آدم لدى الجمهور وخاصة النساء؟

الجمهور بقاله كتير مش شايف شخصية الرجل اللي ممكن يبكي ويندم على تصرفاته، أو يدعم مراته.. وأنا مش شايف إنه آدم توكسيك.. بس هو مش بطل... البطل الحقيقي هو اللي اتجوز وخلف وكمل.

هل غير الهرشة السابعة فكرتك عن الزواج؟

أنا مش متزوج.. والمسلسل لم يغير فكرتي عن الزواج.. أنا زي ما أنا.. واقتبست الشخصية من تفاصيل في حياة شقيقي لأنه شخص صبور ومي بالهرشة السابعة وصديق مقرب أيضا.

وماهي الصفات المشتركة بينك وبين آدم في الهرشة السابعة؟

أنا وآدم يجمعنا الحرص على العمل والتفكير الزائد في الوظيفة وما نقدمه.. ولكن أنا لست صبورا أو رزينا مثله "صوتي عالي في الخناقات". ولكن كل هذه المشاعر والأحاسيس لم أمر بها من قبل.

هل ترى أن الهرشة السابعة يمكن أن يؤثر في تحسين علاقات المشاهدين العاطفية؟

الجمهور شاف في المسلسل حالة حقيقية بين زوجين.. بينهما علاقة ممتدة على مدار 22 عاما منها 7 سنوات زواج.. وشاهد أيضا أن المناقشة في العلاقات مهمة.. ولو تناقش الطرفان منذ البداية وكسرا الحواجز بينهما كانت النهايات ستكون مختلفة تماما.

بعدما غيرت نوعية أعمالك مؤخرا.. ماهي معاييرك للاختيار في الفترة الحالية؟

أختار تقديم الأعمال المختلفة دائما عما قدمته من قبل، وحاليا أحرص على تقديم أدوار تحدي عن شخصيات مختلفة عني تماما، والتحدي هو تقديمها بشكل طبيعي يصدقه الجمهور.

ما أصعب المشاهد التي قدمتها في العمل؟ ولماذا تعاطف الجمهور مع آدم على حساب نادين؟

مشهد البكاء في الشارع كان الأصعب، لأن الجمهور كان متواجدا "رموا علينا بومب"، ووسط البكاء كان كل اللي المحيطين في حالة من الضحك.. والمخرج عمله one take.

الجمهور حابب علاقة نادين وآدم وكانوا رافضين إنهم يطلقوا، والتعاطف مع آدم كان لإن نادين بتشتكي دائما وبتنفجر من أقل حاجة.

كيف كان تعاونك مع حنان سليمان ومحمد محمود وعايدة رياض؟

الثلاثة نجوم كبار وتعلمت منهم كثيرا، وعملت مع حنان سليمان مرتين من قبل "بعشقها"، ومحمد محمود "عبقري".

الإشادة بالمخرج كريم الشناوي طغت على العمل.. فكيف كان تعاونكما؟

كريم الشناوي كان في ضهري طول الوقت وبحمد ربنا إني اشتغلت معاه وبشكره إنه اختارني أعمل دور آدم هو مخرج شاطر وعبقري ومريح.. و احنا اشتغلنا كإننا بنقدم 30 حلقة بس الحلو في 15 إنه ملموم.

وماهو الدور الأقرب إلى قلبك؟

انا بحب قدري في مسلسل سوتس جدا.. أيضا شخصية خالد في موضوع عائلي من الأعمال الكوميدية الخفيفة التي سعدت بتقديمها.