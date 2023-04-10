أبرز تصريحات المنتج محمد مختار في برنامج حبر سري .. فيديو

حل المنتج محمد مختار ضيفاً في برنامج حبر سري، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع علي قناة “القاهرة والناس” للكشف عن أسرار حياته الشخصية لأول مرة، وأسباب انفصاله عن رانيا يوسف.

قرار انفصاله عن رانيا يوسف

أكد المنتج محمد مختار، أنه ورانيا يوسف قررا عقب انفصالهما ألا يعودا مرة اخرى ولم يكن طرف واحد منهم هو المصر على عدم العودة، موضحا أن كل ما حدث أنه طالبها بالتريث قبل الطلاق وأصرت وخلال اجراء مراسم الطلاق أمام المأذون كانت تبكي بغزارة.

وأضاف محمد مختار، أن رانيا يوسف لم تكن سعيدة بعد قرار انفصالهم، قائلا: "خلال وجود المأذون كان في عياط وبكاء وطلعت من أمان جامد وكانت مضيقة مش مبسوطة بعد الطلاق".

وتابع: "أول لما أطلقنا كنا أصحاب جدا لمدة أربع سنين، وهي في الجوازة التانية جالها واحد بعد كل أصحابها اللي حوليها ولعب عليها لحد ما قفشت الحكاية وأثر عليها جامد ومن هنا حصلت المشاكل بينا ومكنتش حابب كده".

نادية الجندي كانت صاحبة بناتي وأقسم بالله مش سبب طلاقي لرانيا يوسف

مؤكداً عدم صحة الشائعات التي تحدثت عن اتهام نادية الجندي بمحاولة احداث خلافات ووقيعة بينها وبين رانيا يوسف وبناتهم، قائلا: "أنا بقول لنادية الجندي أنا متأسف أني وضعتك في الوضع ده وارجوا تسامحني لان هي ملهاش دعوة باللي حصل ده".

مشيراً إلى أن نادية الجندي كانت صديقة لبناته وشاركت أحداه بناته من رانيا يوسف مع نادية الجندي في مسلسل، متابعا: "أنا وأم أولادي كنا بنروح عند نادية الجندي في الحفلات وبنتي مثلت معاها في مسلسل من انتاج نادية الجندي".

وتابع: "مفيش كلام حقيقي من اللي بيتقال من أن نادية الجندي توقع بيني وبين رانيا يوسف وبناتي، وأنها مش سبب طلاقي من رانيا يوسف ولو عندها القدرة دي مكنتش خلتني ارتبط رانيا وأنا نادية اصحاب أساسا.

ياسمين عبد العزيز نجمة الجماهير السنة دي ونادية الجندي على العرش 20 سنة

وقال المنتج الكبير محمد مختار، إن لقب نجمة الجماهير كلمة كبيرة تستحقها فنانة مصرية في كل سنة وليس مثل نجمة الجماهير الاصلية نادية الجندي التي استمرت على العرش لأكثر من 20 سنة، موضحا أنه في كل سنة من السنوات لقب نجمة الجماهير تستحقها فنانة مختلفة.

وأشار محمد مختار، إلى أن نجمة الجماهير العام الماضي كانت منة شلبي وقبلها بعام كان منى زكي، والعام الحالي ياسمين عبد العزيز، قائلا: "اعتقد السنة دي هتكون ياسمين عبد العزيز نجمة الجماهير".

متابعاً: "الأفلام اللي بتتعمل لستات بطلات قليلة في مصر والعالم والسينما قائمة على الرجالة حتى في امريكا ولو حد من الفنانات الكبار اتعمل له بطولة دور مخصوص هتنجح والنجوم الحاليين من الستات حظهم أقل شويه لان مش بيخدوا فرص كتير".

مرتبط بسيدة أعمال مصرية منذ 4 سنوات وبحبها حب جنوني

وكشف المنتج محمد مختار، عن ارتباطه بسيدة خارج الوسط الفني منذ 3 سنوات ولم يتم الزواج حتى الان بسبب مشكلة هو السبب فيها، قائلا: "أنا في اللحظة دي بحب واحدة خاطبها بقالي أربع سنين وبحبها حب جنوني وزعلانة مني دلوقتي".

وأضاف محمد مختار، أنهم لم يتزوجوا حتى الان ومختلفين في مسألة هي صاحبة الحق فيها بنسبة 100%، متابعا: "احنا سايبين بعض بقالنا سنة وأوحش حاجة في حياتي مضايق منها أني أنا افتقدها".

واستكمل: "السيدة اللي أنا مرتبط بها هي مصرية وسيدة أعمال وفرق السنة بنا 25 سنة بينما الفرق بيني وبين رانيا يوسف 17 سنة فقط والحاجات دي مش بتفرق معايا خالص".

وزعت ممتلكاتي على بناتي والأب في القانون الجديد ملوش لازمة وفلوس بس

وكشف عن توزيعه ممتلكاته في حياته على بناته من زوجاته وشقيقهم عمر، قائلا: "وزعت ممتلكاتي على بناتي وأخوهم عمر من دلوقتي وأنا لا أملك شيء وهما حاليا بيخدوا حقوقهم والفلوس اللي سيبها جيدة".

وأضاف محمد مختار، أن علاقته ببناته جيدة ويملتك ورق رسمي مكتوب في عقد مع المحامي الكبير الراحل فريد الديب بما أصرفه على بناتي من رانيا يوسف، معلقا: "أنا حاليا مستور أكثر بما امتلكه من أهلي، والافلام كانت بتصرف بجنون وبتحقق ايرادات جنونية ولكن المصاريف كانت جنونية برضو".

وتابع: "كل اللي اطلب مني عشان البنات عملته ودفعت مدارسهم ومصاريف أكلهم وشربهم وحياتهم قبل القضايا وبعدها ودخلنا فترة في عملية عناد، والاب بعد القوانين الجديدة ملوش لزمة في التربية وهو فلوس بس وأولادي اتنقلوا من مدرسة لأخرى ومعرفش حاجة".