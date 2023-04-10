فرنسا: العثور على جثتين تحت أنقاض مبني بعد سقوطه في مرسيليا

أعلنت فرق الإنقاذ في فرنسا العثور على جثتين تحت الأنقاض من بين ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم في عداد المفقودين، بعد مضي 24 ساعة على انفجار أدى ليل السبت لانهيار مبنى مكون من أربع طوابق في مرسيليا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.

وأدت الكارثة أيضا إلى جرح ما لا يقل عن خمسة أشخاص فيما لا يزال هناك مفقودون، لكن ثمة حريقا يعرقل جهود الإنقاذ.

بدوره، قال رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان في بيان: "هذه الليلة الأسى والألم كبيرين"، مضيفا: "نواصل بذل كل ما في وسعنا لاستكمال عمليات الإنقاذ".

من جهته أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "حزنه" بسبب هذه المأساة.

وفي نوفمبر 2018 لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في انهيار مبنيين في منطقة أخرى في مرسيليا. وكانت هذه المباني متداعية بشكل خطير في مدينة يعيش أربعون ألف شخص فيها داخل أحياء فقيرة، حسب منظمات غير حكومية.

إلا أن رئيس البلدية يستبعد على ما يبدو أن يكون المبنى الذي انهار الأحد متداعيا في حي معروف بمطاعمه وحاناته وحياته الليلية. وقال في هذا الشأن: "حسب علمي لا مشاكل خاصة بشأن هذا المبنى. لسنا أمام حالة شارع يضم مساكن غير صحية".