معرفش السبب.. محمد مختار: رانيا يوسف تحولت إلى شخصية ثانية

حل المنتج محمد مختار، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

وتحدث محمد مختار عن طليقته الفنانة رانيا يوسف، قائلا: "قبل 5 سنوات رانيا يوسف كانت تصرح بان محمد مختار مفيش أخوه في مصر ومفيش زيه وكانت تشكر فيا كثيرا ".

وأضاف محمد مختار :" تحولت رانيا يوسف إلى شخصية ثانية ولا اعرف السبب ".

وواصل حديثه قائلا: "أنا مش بحب أرد على رانيا يوسف"، مضيفا:" أنا جيت الحلقة دي عشان أبرأ ذمة نادية الجندي من التصريحات التي تم إطلاقها عنها ".

وتابع محمد مختار:" نادية الجندي اتظلمت بسببي ومش تستاهل اللي حصل فيها ".