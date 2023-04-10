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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معرفش السبب.. محمد مختار: رانيا يوسف تحولت إلى شخصية ثانية

محمد مختار
محمد مختار

حل المنتج محمد مختار، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

 

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 وتحدث محمد مختار عن طليقته الفنانة رانيا يوسف، قائلا: "قبل  5 سنوات رانيا يوسف كانت تصرح بان محمد مختار مفيش أخوه في مصر ومفيش زيه وكانت تشكر فيا كثيرا ".

وأضاف محمد مختار :" تحولت رانيا يوسف إلى شخصية ثانية ولا اعرف السبب ".

وواصل حديثه قائلا: "أنا مش بحب أرد على رانيا يوسف"، مضيفا:" أنا جيت الحلقة دي عشان أبرأ ذمة نادية الجندي من التصريحات التي تم إطلاقها عنها ".

وتابع محمد مختار:" نادية الجندي اتظلمت بسببي ومش تستاهل اللي حصل فيها ".

محمد مختار مختار رانيا يوسف نادية الجندي اخبار التوك شو

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