أكتر من 2 مليون جنيه.. محمد مختار يكذب رانيا يوسف ويفاجئها بالمستندات

حل المنتج محمد مختار، ضيفا على الإعلامية اسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

وتحدث محمد مختار عن طليقته الفنانة رانيا يوسف، وظهر بمجموعة من العقود والمستندات التي تثبت قيامه بالصرف على بناته طوال سنوات المراحل الدراسية.

وقال محمد مختار :" رانيا يوسف قامت بالتوقيع على عقد ينص على أنني أقوم بتحمل جميع المصاريف الدراسية لأبنائي"، مضيفا:" صرفت على ولادي في كل حاجة ".

وأضاف محمد مختار: “ابنتي الكبيرة بتشتغل دلوقتي وعندها عمل خاص بها”، منوها بأن مصاريف تعليم ابنته بالخارج تخطت الـ 2 مليون جنيه.

وتابع محمد مختار :" المحكمة أصدرت قرارا بأنني أقوم بدفع 15 الف جنيه شهريا لتوفير الطعام لأبنائي وأمتلك إيصالات إيداع هذه المبالغ كل شهر.