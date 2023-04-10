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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطر وسيول.. الأرصاد الجوية تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد

أرشيفية
أرشيفية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وأماكن سقوط الأمطار وشدتها.

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وأضافت "منار غانم" خلال مداخلة هاتفية علي قناة "اكسترا نيوز"، أن خلال الأيام الماضية كان هناك إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح محملة باتربة مثارة وهذا كان بسبب الكتل الهوائية الجنوبية التي أثرت علي الطقس.

وتابعت الدكتورة منار غانم، أن إعتبارا من اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ، وتم تسجيل درجة حرارة عظمي ٢٧ علي القاهرة في فترة النهار، موضحة أن هذا الإنخفاض في درجات الحرارة بسبب الكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط بالإضافة إلي منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن غدا الثلاثاء سيكون هناك المزيد من إنخفاض في درجات الحرارة وهذا الإنخفاض سوف يستمر حتي نهاية هذا الأسبوع، متابعة أن اليوم كان هناك حالة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة والتي أدت إلي حدوث سيول في الطرق المؤدية من وإلي سيناء.

ومن المتوقع غداً سقوط الأمطار ولكن في مناطق مختلفة منها مطروح والإسكندرية وسوف تمتد الأمطار غداً في فترة الليل الي القاهرة.

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس سقوط الأمطار درجات الحرارة منخفض جوى قناة إكسترا نيوز السحب الرعدية

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