أمطار رعدية تضرب هذه المناطق .. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ومدن القناه قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة.

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، مع فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويرجع ذلك إلى تغير مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

منخفض جوي



ولفتت هيئة الأرصاد إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تكون السحب وتقليل فترات سطوع أشعة الشمس، كما أن الفرص قائمة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد.

أمطار

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءا من اليوم سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، ويكون بمعدل 7 و 8 درجات مئوية عن الأمس ، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى بالأمس سجلت 34 درجة مئوية.

وتابعت " غانم " ، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الطقس يتعرض لـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا ، ويساعد على انخفاض الحرارة ، ووجود فرص لسقوط الأمطار ، متابعة :" انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع " .

وأكملت ، أن الطقس سيشهد انخفاضا عن درجة 26 مشوية الأيام المقبلة ، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية، متابعة: "هنبدأ تاني نحس بالأجواء الباردة خلال فترة الليل في أغلب محافظات الجمهورية وأمطار خفيفة تمتد للقاهرة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية".