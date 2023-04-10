عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق .. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب

أمطار رعدية
أمطار رعدية

 كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

txt

السحب الرعدية تتقدم .. تحذير عاجل من الأرصاد : استعدوا لـ الأمطار

txt

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ومدن القناه قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة.

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، مع فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويرجع ذلك إلى تغير مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

 

منخفض جوي


ولفتت هيئة الأرصاد إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تكون السحب وتقليل فترات سطوع أشعة الشمس، كما أن الفرص قائمة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد.

 

أمطار

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية، إنه بدءا من اليوم سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، ويكون بمعدل 7 و 8 درجات مئوية عن الأمس ، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى بالأمس سجلت 34 درجة مئوية.

وتابعت " غانم " ، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الطقس يتعرض لـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا ، ويساعد على انخفاض الحرارة ، ووجود فرص لسقوط الأمطار ، متابعة :" انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع " .

وأكملت ، أن الطقس سيشهد انخفاضا عن درجة 26 مشوية الأيام المقبلة ، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية، متابعة: "هنبدأ تاني نحس بالأجواء الباردة خلال فترة الليل في أغلب محافظات الجمهورية وأمطار خفيفة تمتد للقاهرة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية".

الأرصاد الأرصاد الجوية أمطار رعدية البحر الأحمر درجات الحرارة درجات الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

عاجل .. رسميا الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

الزمالك يصدم كهربا بسبب المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بدل كهربا .. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز المرتقب

لأول مرة ..مفاجأة سعيدة من النيابة لكل مالكي السيارات بشأن مخالفات المرور

لاعب الزمالك السابق : الأهلي خلع من كهربا

جعفر هيجيب حق سيد|هالة صدقى تكشف أسرار الحلقات المقبلة من جعفر العمدة

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق .. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب

ترشيحاتنا

بإطلالة جريئة | صباح أخت جعفر العمدة تثير ضجة على السوشيال ميديا

هجوم صاروخي يستهدف القوات الأمريكية في كونيكو شرق سوريا

فيديوهات عارية وأدوات تصوير.. تفاصيل ضبط فتاة التيك توك دينا

أكتر من 2 مليون جنيه.. محمد مختار يكذب رانيا يوسف ويفاجئها بالمستندات

لإصلاح العلاقات المتوترة.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يتوجه إلى أمريكا

محمد الباز: أحمد موسى أفضل مقدم برامج توك شو في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثنائي يشبه حسام حبيب وشيرين يشعلان الفيسبوك.. شاهد

هتنفعك في رمضان.. أكلات تفيد الجهاز الهضمي

على الموتوسيكل.. مي عمر في أحدث إطلالة على إنستجرام| شاهد

تجنب الاستحمام قبل النوم مباشرة .. لهذه الأسباب

فيديو

الأهلي وبيراميدز.. موقف كهربا ومفاجآت بالجملة يجهزها كولر

هيجيب حق سيد.. هالة صدقي تكشف مفاجأة : جعفر العمدة هيطلع

أنا مخطوفة حد يقول لماما .. رسالة طفلة تثير الجدل على السوشيال ميديا

طليق رانيا يوسف مبيصرفش على بناته وزوج علا غانم يبتزها.. فنانات يكشفن المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ