السحب الرعدية تتقدم .. تحذير عاجل من الأرصاد : استعدوا لـ الأمطار

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الإثنين، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويرجع ذلك إلى تغير مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

منخفض جوي

ولفتت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تكون السحب وتقليل فترات سطوع أشعة الشمس، كما أن الفرص قائمة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد.

تحذير من أمطار رعدية تصل لحد السيول

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متوسطة الشدة اليوم الإثنين تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ومدن القناه قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة.

وأضافت أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، مع فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

امطار رعدية

رياح مثيرة للأتربة

كما حذرت هيئة الأرصاد، من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

تحذيرا عاجلا

وأصدرت الهيئة العامة لـ الجوية تحذيرا عاجلا للمواطنين، وذلك في مناطق سيناء وخليج السويس والعقبة، بشأن تقدم السحب الرعدية التي تؤثر بقوة على تلك المناطق.

أمطار اليوم الإثنين

ولفت بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن السحب الرعدية ستكون مصاحبة لسقوط أمطار متوسطة الشدة، تغزر أحيانا و قد تصل إلى حد السيول.

ومن المقرر أن تنشط الرياح المثير للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، الأمر الذي يؤدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

رياح

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إنه بدءا من اليوم سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، ويكون بمعدل 7 و 8 درجات مئوية عن الأمس ، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى بالأمس سجلت 34 درجة مئوية.

وتابعت " غانم " ، خلال تصريحات تلفزيونية أن درجة الحرارة العظمى اليوم تسجل 26 درجة مئوية في النهار بسبب التأثر بالكتل الشمالية القادمة من جنوب أوروبا ، والتي تساعد بشكل كبير على انخفاض درجات الحرارة.

وأردفت " غانم " ، أن طقس اليوم يتعرض لـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا ، ويساعد على انخفاض الحرارة ، ووجود فرص لسقوط الأمطار ، متابعة :" انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع " .

وأكملت ، أن الطقس سيشهد انخفاضا عن درجة 26 مشوية الأيام المقبلة ، موضحة أن الأجواء اليوم دافئة على السواحل الشمالية ، وحارة على محافظات جنوب الصعيد نهارا ، منوهة أنه مع غياب أشعة الشمس يكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخرة .

سقوط أمطار اليوم

وأوضحت ، أن درجة الحرارة الصغرى اليوم على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية ، متابعى : " هنبدأ تاني نحس بالأجواء الباردة خلال فترة الليل في أغلب محافظات الجمهورية وأمطار خفيفة تمتد للقاهرة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية " .