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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق

أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، والظواهر الجوية المتوقعة.

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الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

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تحذير من الأرصاد : أمطار رعدية وعواصف رملية في هذا التوقيت

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.


وأشارت إلى أنه غدا السبت يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

 

سقوط أمطار

 

وتابعت أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة 20 %، من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.


وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يومي السبت 8  والأحد 9 أبريل، حيث تشهد البلاد بدءا من اليوم، وحتى يوم الأحد المقبل، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة


تقلبات جوية بدءا من الأحد

وأعلنت هيئة الأرصاد أنه بدءا من مساء يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الأربعاء، تشير خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.


تحذير عاجل من طقس الإثنين المقبل
 

ونوهت أنه اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناط من سيناء وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.


سقوط أمطار على هذه المناطق

وكشفت الهيئة أن وتتزايد فرص سقوط الأمطار الخفيفة تتزايد على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، ومناطق من أقصى غرب البلاد.

 

أمطار


وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة.

 

قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، إن البلاد في فصل الربيع، والتي تشهد تقلبات كثيرة في اليوم الواحد.

 

وحذرت من التقلبات الجوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة، موجهة رسالة للمواطنين :"محدش ينزل بدون جاكت"، موضحة أن البلاد ستشهد فرص أمطار من يوم الأحد ليلا لـ الأربعاء، ولكن فرص الأمطار ستختلف من يومي لـ يوم، و الوجه البحري سيتعرض لـ أمطار يومي الثلاثاء و الأربعاء.

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