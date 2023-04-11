موعد ليلة القدر .. هل يمكن أن تصادف هذه الليلة الزوجية؟

يكثر مع دخول العشر الأواخر من رمضان، البحث عن موعد ليلة القدر، وهل تحري ليلة القدر يثاب عليه من اجتهد في الليالي الوترية فقط أم يلزم الطاعة في الليالي العشر جميعا؟

هل ليلة القدر تصاف الليالي الفردية فقط؟

ليلة القدر هي ليلة خير من ألف شهر، فيها نزل القرآن الكريم، وتتنزل الملائكة، وأن الله تعالى يغفر لمن قامها إيمانًا واحتسابًا ما تقدم من ذنبه، يقول تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يعلم ليلة القدر إلا الله، ولكن الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول أنها متحركة، كما أن الأولياء عندما ينتظروا رؤية فإنها تكون متحركة، بينما الشخص الذي يقوم برصد ليلة القدر يقول أنها ثابتة، وجابر بن عبد الله رضى الله عنه يقول ويقسم بالله أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان.

وأضاف علي جمعة، أن الإمام النحاس- رضي الله تعالى عنه- قال إن سورة القدر 30 كلمة، والكلمة «هي» التي تشير إلى ليلة القدر رقمها 27، ولكن ليلة القدر تظل مجهولة، ويظل الإنسان يسعى لها وكل شخص يقول شيء عن موعدها، ولكنها تظل مجهولة.

بينما قالت الواعظة بالأزهر والأوقاف فاطمة موسى، إنه يجب على الإنسان ألا يعبد الله عبادة التجار، فيجب عليه أن يعبد الله عبادة محب، لكن وإن اجتهد فى هذه الأيام فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولكن الأولى الاجتهاد في العشر.

وحول موعد ليلة القدر قالت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "يجب على الإنسان أن يتحرى ليلة للقدر فى منطقته كما ينص على موعدها المختصون ومن هذه المسألة نبه بعض العلماء على أن تحرى ليلة القدر فى كل العشر بسبب الاختلاف الجغرافي بين الدول جميعا فقد تكون الليلة وترا فى مكان وشفعا فى أخرى، وقد يكون نهار فى منطقة وليلا فى منطقة أخرى والله رب كل مكان وزمان فيجب على الانسان أن يجتهد فى الأيام التي قال عليها المختصون في منطقته أنها العشر الأواخر وعلى الله الحساب والتقدير والله لا يضيع أجر عامل أبدا .

أدعية ليلة القدر من شهر رمضان 2023

اللهم إنك عفو تحب العفو، فأعفُ عني.

اللهم إني أسألك من خير ما في هذه الليلة، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة، وشر ما بعدها.

اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت تعلم حاجاتي، فإني أدعوك في هذه الليلة العظيمة، أن تحقق لي حاجتي، وتغفر لي ذنوبي، وترحم والدي وأهلي وجميع المؤمنين والمؤمنات.

اللهم إني أسألك في هذه الليلة العظيمة أن تعصمني من الشيطان الرجيم، وتسدد قلبي ولساني على طريق الحق، وتثبتني على دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.

اللهم إني أسألك في هذه الليلة العظيمة، أن تجعلني من المقبولين عندك، وتغفر لي ذنوبي وزلاتي، وترزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهم والحزن والعجز، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر.

اللهم إني أسألك في هذه الليلة العظيمة، أن تشفي كل مريض، وتعفو عن كل ميت، وترحم جميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات.