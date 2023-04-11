سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص 11-4-2023

استقر سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11-4-2023، مسجلا 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع .

وجاء متوسط سعر الدولار في معظم بنوك القطاع الخاص والتي من بينها " التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، الإسكندرية، الأهلي المتحد، المشرق، بلوم، العقاري المصري العربي،كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي".

استقر السعر

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11-4-2023؛ في البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية .

سعر البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع.

أقل سعر



سجل أقل سعر دولار امام الجنيه حوالي 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

أعلي سعر



وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف ابوظبي الاسلامي حوالي 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع.



وجاء ثاني أعلي سعر دولار امام الجنيه نحو 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيهها للبيع في ميد بنك.

ارتفاع التضخم

وأعلن البنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم الشهري إلى 2.5% بنهاية مارس الماضي؛ بعد أن كانت 8.1% بنهاية فبراير السابق، وبمعدلات غير مسبوقة بلغت 5.6% .

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن معدلات التضخم هبطت بمعدل 0.6% بالمقارنة بما كانت عليه معدل التضخم الشهري في مارس 2022.

وهوى التضخم، وفقا لبيانات البنك المركزي، على أساس سنوي إلى 39.5% بعد أن سجل 40.3% بنهاية فبراي الماضي بمعدل طفيف لم يجاوز الـ0.8%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن صباح اليوم، الإثنين، وصول معدل التضخم الشهري إلي 2.7% في مارس 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 6.5% في فبراير 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9% في فبراير.

ارتفاع السيولة المحلية

ارتفع حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي إلي 831.23 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 811.2 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 807 مليار جنيه في أكتوبر 2022.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي فقد وصلت جملة الودائع الجارية بالعملة المحلية لنحو 908.4 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 884 مليار جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 855.804 مليار جنيه في أكتوبر من العام الماضي.

وسجل سعر المعروض النقدي لنحو 1.74 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 1.7 تريليون جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 1.66 تريليون جنيه في أكتوبر 2022.

وارتفع معدل السيولة المحلية لنحو 7.2 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام، لتصبح 7.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022.

وصلت جملة أشباه النقود إلي 5.7 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 5.621 تريليون جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 5.52 تريليون جنيه في أكتوبر 2022.



إجازة عيد القيامة

وأعلن البنك المركزي والبورصة المصرية عن تعطيل العمل بهما الأسبوع المقبل.

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك يومي الاحد والاثنين من الأسبوع المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد

وأضاف البنك المركزي أنه سيتم استئناف العمل في يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر الجاري .

4 أيام إجازة



تابع :وبعد انتهاء يوم عمل البنوك الخميس المقبل ، سيحصل العاملون بالجهاز المصرفي علي إجازة 4 أيام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية الجمعة والسبت بخلاف يومي الإجازة التي أقرها بمناسبة قدوم عيد القيامة المجيد .

وفيما قالت البورصة المصرية إنه بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل التداول يومي الأحد والاثنين الموافق 16 / 17 أبريل 2023.

