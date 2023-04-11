البتكوين تقفز 4000 دولار.. وسعر العملة الخضراء يرتفع

توقف سعر الدولار لالتقاط الأنفاس اليوم، الثلاثاء 11 أبريل 2023، بعدما سجل أفضل أداء له هذا الشهر أمام نظرائه الرئيسيين، إذ عززت قوة سوق العمل الأمريكية التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فقد تمكن الين، الذي يتأثر بحركة عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل، من تعويض بعض خسائره التي بلغت أكثر من 1% أمس، الاثنين، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في التعاملات ببورصة طوكيو بعد صعود حاد على مدى يومين.

وتعرضت العملة اليابانية لضغوط إضافية الليلة الماضية بعدما تعهد محافظ بنك اليابان المركزي الجديد بالاستمرار في سياسة التحفيز شديدة التيسير في المرحلة الحالية، ولامست عملة بتكوين المشفرة مستوى 30 ألف دولار لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ يونيو.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية من بينها الين، 0.06% في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما ارتفع 0.39% في أولى جلسات الأسبوع، وانخفض الدولار 0.16% إلى 133.39 ين بعدما قفز 1.1% الليلة الماضية.

ويتوقع المتعاملون الآن بنسبة 74% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى يوم الـ3 من مايو بعدما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة استمرار أرباب العمل الأمريكيين في التوظيف بوتيرة قوية في مارس، وهو ما دفع معدل البطالة للانخفاض.

وارتفع اليورو 0.14% إلى 1.08745 دولار بعدما تراجع 0.34% أمس، وزاد الإسترليني 0.11% إلى 1.2397 دولار بعدما انخفض 0.23% الجلسة الماضية، وارتفع الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.6650 دولار مسترداً بعض خسائره التي بلغت 0.48% في الجلسة الماضية.

سعر البتكوين

ولامست عملة بتكوين أعلى مستوى في 10 أشهر عند 30 ألف دولار في مستهل تعاملات اليوم قبل أن تنخفض في أحدث معاملة إلى 29 ألفا و787 دولارا بعدما تحررت من نطاق تداولها في الآونة الأخيرة أمس، الاثنين، وظلت العملة المشفرة حبيسة نطاق 26 ألفاً و500 دولار إلى 29 ألفا و400 دولار على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.