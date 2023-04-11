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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سبب مهم .. شروط شراء مدة تأمين في الشيخوخة والعجز والوفاة

التأمينات
التأمينات

يتضمن شراء مدة تأمين في الشيخوخة والعجز والوفاة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الموظف المؤمن عليه .

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ويسعى بعض الموظفين المؤمن عليهم لأن يطلب حساب مدة ضمن اشتراكاته وذلك وفق شروط معينة حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

شراء مدة تأمين في الشيخوخة والعجز والوفاة

ووفق القانون يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت  مجموعة من الشروط والتى تشمل ما يلي :-

- تشمل شروط التأمينات أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها من أجل شراء مدة تأمين في الشيخوخة والعجز والوفاة أن تكون سنوات كاملة.

- ومن بين شروط التأمينات أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.

-  كما يجب على المؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقا لإحدى الطرق الآتية:

- تشمل الشروط أيضا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

- بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.
 


خدمات موقع هيئة التأمينات الاجتماعية 


وهناك مجموعة من الخدمات التي يمكن للمواطن الحصول عليها عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية أبرزها ما يلي :

- يمكن للمواطن الاستعلام عن أرقام المواطنين التأمينية عبر موقع التأمينات الاجتماعية.

- كما تشمل الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر موقع التأمينات الاجتماعية، التأمين على العاملين بالقطاع الخاص.

- كما تتضمن الخدمات المقدمة التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- كما يمكن إنهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

وكذلك عرض السيارات المملوكة لمالك.

- ويمكن أيضا من خلال الموقع استعراض كشف حساب السيارة.

- كما يمكن من خلال موقع التأمينات الاجتماعية استعراض العمالة المستمرة.

- ويمكنك أيضا الاستعلام عن البيانات الاساسية لعمليات المقاولات المستمرة.

- فيما يمكنك الاستعلام عن العمليات المستمرة.

- استعراض السداد عن عملية المقاولة «مستخلصات».

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- كما تشمل الخدمات أيضا استعراض العمالة المنتهية.

- الاستعلام عن رصيد المنشأة بالتفاصيل.

- استعراض ديون العمال المدرجة على المنشأة.

شرتء مدة تأمين التأمينات الإجتماعية التأمين الإجتماعي مدة التأمين القومية للتأمينات الاجتماعية

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