من غير مجهود .. خطوات ​​الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات

تسعي الحكومة إلي تقديم خدماتها للمواطنين عبر الإنترنت فى ظل التحول الرقمي الذي تصبو إليه الدولة حيث يمكن للأشخاص المؤمن عليهم والمشتركين في منظومة التأمينات الاجتماعية، ​​الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وأيضا الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة​.

الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

يحتاج المواطن الراغب فى الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتضمن مايلي:-

- تبدأ أولى خطوات الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بالدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

- ثم يقوم المواطن باختيار الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

- الضغط على بدء الخدمة.

- إذا كنت غير مستخدم للموقع، يمكنك التسجيل كمستخدم من خلال الذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول.

- يتم التسجيل من خلال الرقم القومي والتسجيل بالاسم الأول واسم الأب واسم الجد، التسجيل باسم العائلة والاسم الأول للأم باللغة العربية.

- يتم كتابة العنوان والبلد والبريد الإلكتروني.

- تسجيل كلمة المرور.

- إنشاء حساب استخدام يمكن أصحاب المعاشات من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفة مفوض عن منشأة.

- يمكن إنشاء الحساب الشخصي من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفته فردا.

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

ويمكن أيضا من خلال موقع الهيئة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي عبر خطوات سهلة وبسيطة تشمل مايلي:-

- من أجل الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي، يتم الدخول على الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية واختيار الخدمة.

- وتشمل ثاني خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي تدوين البيانات ويتم ذلك بكتابة وإدخال الرقم القومي بشكل صحيح ثم الضغط على أيقونة استعلام.

خدمات موقع التأمينات الاجتماعية

- يمكن من خلال الموقع الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

- كما يمكن أيضا تسجيل رقم تأميني

- التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

- كما تشمل الخدمات المقدمة إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- وتتضمن أيضا الخدمات التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

- صرف منحة الزواج.

- خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

- طلب استعلام عن السيارة.

- عرض السيارات المملوكة للمالك.

- استعراض كشف حساب السيارة.