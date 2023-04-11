محافظة السويس ترفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الفطر والقيامة وشم النسيم

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث إستعداد محافظة السويس لإستقبال أعياد القيامة و شم النسيم وعيد الفطر المبارك والإجراءات التي تم إتخاذها لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين من أهالي السويس والقادمين من المحافظات الأخري أثناء أجازة الأعياد.

حضر الاجتماع الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس والأستاذ خالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة واللواء ايمن عبد الحميد مساعد مدير الأمن .

كما حضر الاجتماع كلاً من العميد أحمد موسي المستشار العسكري للمحافظة والعقيد رامي سعد مدير عام مكتب المحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات ومديري مشروعات المحافظة والمصالح الحكومية ومديري المرافق العامة و الجمعيات الاهلية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي.

وفى بداية الاجتماع ، قدم محافظ السويس، التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة قرب حلول أعياد القيامة وشم النسيم و عيد الفطر المبارك ، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوي وبتنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لراحة وتأمين المواطنين خلال اجازة الاعياد.

وأكد محافظ السويس ، علي جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات وإستمرار المتابعة علي مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومديرادارة الطوارئ والتدخل السريع بتجهيز جميع الحدائق والشواطىء العامة خلال أجازة العيد وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصفة مستمرة صباحا ومساء.

كما كلف إدارة الشاليهات والشواطئ بالاستعداد لاستقبال الرحلات من داخل وخارج السويس القادمين الي شاطىء السوايسة.

وأكد صقر ، على مدير مشروع الاسواق بتكثيف الحملات داخل الاسواق لإنتظام العمل وضبط ومراقبة الإسعار داخل الأسواق ومنع مرورعربات الكارو.

كما كلف صقر، رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى لمدن القناة بالسويس باستمرار العمل لتطهير خطوط الصرف الصحى وبالوعات وغرف التفتيش للصرف الصحي ، مؤكدا علي التنسيق الكامل مع هيئة قناة السويس والاستجابة لاي بلاغات ترد عن انقطاع المياه أو أي مشاكل خاصة بالصرف الصحي .

وشدد المحافظ، على مدير الرى بالحفاظ على منسوب المياه بترعة السويس والمتابعة اليومية للترعة للتأكد من نظافتها والمنسوب .

وأشار المحافظ ، على إدارة المرور بتكثيف التواجد بالشوارع والميادين والطرق الداخلية والرئيسية التي تربط المحافظة مع المحافظات الأخري وبخاصة طريق السخنة ،و أكد على لجنة الاشراف و المرافق لمنع دخول عربات النقل بشارع ناصر .

وأكد على إدارة الحماية المدنية بالاستعداد الجاد لاستقبال الاعياد والاستجابة والتدخل السريع في اي وقت لانقاذ المواطنين.

ووجه اللواء عبد المجيد صقر، مدير عام الصحة ، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتحديد الورديات والأطقم الطبية ، والتاكيد علي مدير مرفق اسعاف السويس بعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة.

وأعطي المحافظ ، توجيهاته لمدير عام التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين بعمل حملات على المحلات والأسواق للتاكد من صلاحية الاسماك المملحة واللحوم والاسماك للحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد علي مسئولى الكهرباء بأهمية استقرار التيار الكهربائى وعدم قطع الكهرباء لراحة المواطنين، وتكليف جهاز الانارة العامة بمتابعة الانارة العامة داخل شوارع كل حي والتدخل لحل اي مشكلة تطرأ.

وأكد على مديرإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة واستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها فورا بالتنسيق مع غرفة عمليات الأحياء والجهات التنفيذية الأخري.