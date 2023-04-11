المخاطر متواجدة.. تصريحات عاجلة لـ وزيرة الخزانة الأمريكية بشأن الاقتصاد العالمي والمحلي

عقدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانت يلين، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماعات الربيع لـ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية خلال المؤتمر، إن توقعات النمو الاقتصادي العالمي أفضل مما سبق، لافتة إلى أننا لا نتوقع تراجعا في الاقتصاد العالمي رغم بقاء المخاطر.

وأضافت يلين، أن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت أهمية سلاسل التوريد العالمية وتنوعها، مشيرا إلى أن هناك مخاطر اقتصادية والكثير منها مرتبط بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشارت يلين إلى أن هناك العديد من الأسواق بما فيها الأسواق في الدول النامية أظهرت مرونة في اقتصاداتها.

وعلى الجانب الأمريكي، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، إن سوق العمل في الولايات المتحدة ما زال جيدا، لافته إلأى أن الاقتصاد الأمريكي يقدم أداء جيدا.

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية، جاي شامبو، إن الولايات المتحدة مستمرة في التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز المرونة المالية.

وأضاف شامبو أن الأزمات المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة تذكرنا بالحاجة العاجلة لاستكمال حل المشكلات التنظيمية العالقة.

وأشار وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن هناك الكثير من أوجه التعاون الاقتصادي مع الصين التي تعود على كلا البلدين بالفائدة.

وأوضح أن الولايات المتحدة ملتزمة بإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع بكين ولا نسعى لقطع علاقاتنا معها أو الحد من نمو اقتصاد البلاد.