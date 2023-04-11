خالد الغندور: عايز أعمل فترة معايشة في النادي الأهلي

أبدى لاعب الزمالك السابق خالد الغندور اندهاشه من نجاح توقع زوجته الإعلامية دينا سليم الخاص بمباراة الأهلي وبيراميدز فى نهائي كأس مصر.



وشارك خالد الغندور متابعيه مقطع فيديو له رفقة زوجته دينا سليم عقب تتويج النادى الأهلي بلقب كأس مصر للمرة رقم 38 فى تاريخ الفريق الأحمر.



وكتب خالد الغندور: “ملكة التوقعات دينا سليم كانت تتوقع تألق كهربا وإحرازه هدف وفوز الأهلي على بيراميدز بكأس مصر 2-1 .. وخالد الغندور يرد: ”عايز أعمل فترة معايشة في النادي الأهلي".



الأهلي بطلا لكأس مصر

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة.