محافظ بورسعيد يشيد بالتعاون المثمر مع الهيئة الاقتصادية في الفترة الأخيرة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية بين محافظ بورسعيد ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة مستجدات العمل في ملفات التعاون بين الجانبين. وذلك بحضور القبطان علي عاصم

وناقش محافظ بورسعيد مع نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ٱخر تطورات الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات ذات التعاون المشترك بين محافظة بورسعيد و هيئة قناة السويس، كما تم استعراض نسب تنفيذ الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة للمشروعات الجارية.

وأكد محافظ بورسعيد على أن الهيئة شهدت مزيدا من التقدم والإنجازات خلال الفترة الماضية ، مشيدا بالتعاون المثمر و الدائم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصناعية بشرق بورسعيد وغيرها من المشروعات.

ومن جانبه، وجه اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لمشروعات الهيئة والتعاون البناء، والذي ساهم في دعم خطط التنمية التي تشهدها بورسعيد في عدد من المجالات.