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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد .. انطلاق موسم حصاد محصول القمح 15 إبريل الجاري

انطلاق موسم حصاد
انطلاق موسم حصاد محصول القمح فى بورسعيد خلال 15 أبريل الجاري

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء موسم حصاد محصول القمح خلال 15 أبريل الجاري  ،  وذلك على مساحة 10,138فدان على مستوى محافظة بورسعيد،  مشيرا إلى أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد و توريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

أوضح محافظ بورسعيد أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة،  وهناك مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.

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وشدد محافظ بورسعيد على أن توريد القمح يعد أمن قومي ، ويجب التنسيق بين كافة الجهات المختصة  لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسهولة توريد وتداول الأقماح.

يشار إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 10,138 فدان على مستوى محافظة بورسعيد ، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و من المتوقع زيادة نتاج محصول القمح عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد هيئة سلامة الغذاء اللواء عادل الغضبان مديرية الزراعة سهل الطينة مديرية التموين الجهات المختصة محصول القمح

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