الشباب والرياضة بالأقصر تشارك في الإفطار المجمع لذوي الهمم بالأقصر

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بحضور الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة في حفل الافطار المجمع الذي تنظمة مؤسسة بداية أمل بالأقصر وذلك بنادي المدينة المنورة بالأقصر وذلك بمشاركة 300 عضو من ذوي الهمم وذويهم.



وقام ذوو الهمم بتقديم العديد من الفقرات المتنوعة التي نالت اعجاب الجميع وذلك بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية علي مستوي المحافظة وبحضور مصطفي الناظر مدير مكتب مؤسسة بداية امل بتنظيم رائع من شباب يدير شباب YLY الذين هم دائمآ في قلب الحديث .

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وبتوجيهات صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاقصر.