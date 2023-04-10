رئيس جامعة الأقصر يشارك طلاب كلية الحاسبات والمعلومات الإفطار الجماعي

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في حفل الإفطار الجماعي لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتور محمود النوبي آدم، عميد الكلية، والدكتور محمد رمضان، مدير مركز المعلومات بالجامعة، والدكتورة أماني أشرف، مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة، وبعض أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر بتنظيم حفل الإفطار، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على خلق جو أسرى لتعزيز العلاقات الإنسانية والإجتماعية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والتواجد دائماً في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، إلى أن الإفطار خلال الشهر المبارك من المناسبات التى تسهم فى خلق بيئة اجتماعية إيجابية، وتدعيم أواصر المحبة والإخاء بين جميع منتسبى الجامعة، مشدداً على دعم الجامعة المستمر للأنشطة الطلابية الفاعلة والإيجابية التى تقدم المثل والنموذج الإيجابى للشباب المصري، والتى تعزز من قيم العمل الجماعي، والخدمة المجتمعية.