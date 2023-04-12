مشاهد مذهلة.. لوحات فنية وهندسية على شاطيء البحر ..فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن قيام فنان أمريكي يدعى برايتون دينفان برسم لوحات فنية وهندسية مذهلة على شواطيء البحار .

وأوضح التقرير أن الفنان الأمركي يقوم برسم اللوحات الفنية بمجرد استخدام المجرفة وأدوات تنظيف فقط .

وتابع التقرير أن الفنان الأمريكي بدأ التخطيط على الورق منذ أن كان صغيرا وفي عام 2020 نقل تخطيطاته على الورق كي يطبقها على شاطيء البحر .

وأكمل التقرير أن الفنان الأمريكي نظم عشرات العروض الفنية على شواطيء أمريكا ودول العالم ووثقها بفيديوهات صورتها طائرات درون" .

ولفت التقرير إلى أن الفنان الأمريكي يسير على خطى والده الذي عرف عالميا بلوحاته الهندسية والرملية أيضا التي سماها فن الأرض ".