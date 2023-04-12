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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشاهد مذهلة.. لوحات فنية وهندسية على شاطيء البحر ..فيديو

لوحات فنية على شاطيء
لوحات فنية على شاطيء البحر

 عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن قيام فنان أمريكي يدعى برايتون دينفان برسم لوحات فنية وهندسية مذهلة على شواطيء البحار .

 

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وأوضح التقرير أن الفنان الأمركي يقوم برسم اللوحات الفنية بمجرد استخدام المجرفة وأدوات تنظيف فقط .

 

 وتابع التقرير أن الفنان الأمريكي بدأ التخطيط على الورق منذ أن كان صغيرا وفي عام 2020  نقل تخطيطاته على الورق كي يطبقها على شاطيء البحر .

 

 وأكمل التقرير أن الفنان الأمريكي نظم عشرات العروض الفنية على شواطيء أمريكا ودول العالم ووثقها بفيديوهات صورتها طائرات درون" .

 

ولفت التقرير إلى أن الفنان الأمريكي  يسير على خطى والده الذي عرف عالميا بلوحاته الهندسية والرملية أيضا التي سماها فن الأرض ".

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