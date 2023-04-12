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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: اعتقال مراسل وول ستريت جورنال رسالة تحذير لمن يريد السفر لروسيا

أمريكا: اعتقال مراسل
أمريكا: اعتقال مراسل وول ستريت جورنال رسالة تحذير

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن اعتقال روسيا لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان جيرشكوفيتش ومنع وصول القنصلية إليه يبعث برسالة مفادها أنه يجب على الناس في جميع أنحاء العالم “الحذر من وضع أقدامهم” في روسيا.

وسئل بلينكن، الذي صنف جيرشكوفيتش رسميا على أنه “محتجز ظلما”، عن جهود الولايات المتحدة لإطلاق سراحه، ورد بإلقاء الضوء على عدم وجود زيارة قنصلية منذ اعتقاله في 29 مارس.

وفي وقت سابق، أكد الكرملين، أن إيفان جيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال،  انتهك القانون الروسي، ردا على تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية له لأنه محتجز ظلما.

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وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: “يمكن للولايات المتحدة وينبغي لها أن تحمي حقوق مواطنيها، الذين تم القبض عليهم متلبسين وانتهكوا القوانين ذات الصلة للاتحاد الروسي”.

وذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن المحققين الروس اتهموا جيرشكوفيتش رسميًا بالتجسس، إلا أنه نفى الاتهامات.

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