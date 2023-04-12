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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يستجب طاقمها للنداءات.. إطلاق مقاتلات نمساوية باتجاه طائرة إسرائيلية

طائرة إل عال
طائرة إل عال

رافقت مقاتلات نمساوية طائرة تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية، لعدم استجابة طاقمها لنداءات المراقبة الأرضية في النمسا.

وحسب موقع “i24 news” الإسرائيلي، ففي الوقت الذي كانت فيه طائرة شركة "إل عال" الإسرائيلية على مسافة 37 ألف قدم فوق ألمانيا، في مسار الطيران المخطط له، طلبت المراقبة الجوية الإقليمية أن تنتقل إلى التردد التالي في طريقها.

وأضاف أنه وفي هذه المرحلة لم تتواصل الطائرة مع المراقبة الجوية التالية كما هو مطلوب ومتوقع منها ولم تستجب للنداءات عبر جهاز الاتصال من المراقبين الألمان والنمساويين، والذين حاولوا التواصل معها في ترددات مختلفة.

ولفت إلى الرقابة الجوية طلبت من الطائرات التي حلقت على مسافة قريبة من الطائرة المحاولة للتواصل مع الطائرة الإسرائيلية إلا أن طياريها لم يجيبا، خلال كل هذا الوقت واصلت الطائرة التحليق وفقا للبرنامج المخطط له، ووفقا للعلو والسرعة المطلوبة بدون انحراف عن المسار.  

وأوضح الموقع أنه وبعد عدم الاستجابة لأي طلب، ووفقا للبروتوكول في مثل هذه الحالات تم إرسال مقاتلات حربية نمساوية من طراز "يوروفايتر" للاقتراب من الطائرة والتواصل بالعين مع الطاقم.

وأشار إلى أنه وبعد إرسال هذه المقاتلات استأنف الاتصال مع المراقبة الجوية، وعادت المقاتلات النمساوية إلى قاعدتها العسكرية، فيما واصلت الطائرة طريقها إلى مطار بن غوريون بدون أي حوادث استثنائية إضافية. 

إسرائيل طائرة إسرائيلية إل عال مقاتلات نمساوية النمسا

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