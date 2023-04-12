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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من وزارة الدفاع الروسية بشأن الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، القضاء على نحو 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير 4 عربات مصفحة ومعدات أخرى على محور كراسني- ليمان خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان له، أنه تم مقتل أكثر من 30 عسكرياً أوكرانياً على محور كوبيانسك وإحباط عمليات حاولت تنفيذها 3 مجموعات تخريب واستطلاع بمقاطعة خاركوف.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن قوات الطيران والمدفعية الروسية دمرت رادارا أوكرانيا من طراز "إس-300" ومستودعا للذخيرة ونظاما مضادا أمريكي الصنع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن " الطيران الروسي وقوات والمدفعية، دمرت في غصون 24 ساعة، 74 من وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 97 منطقة.

وأفادت وزارة الدفاع، أن "في منطقة ميروليوبوفكا بمقاطعة زابوروجيا، تم تدمير رادار أوكراني إس -300 المضاد للطائرات".

وأضاف البيان، انه "تم تدمير تم مستودع ذخيرة مدفعية للواء"110" التابع للجيش الأوكراني في مقاطعة أوشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

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