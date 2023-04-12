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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: السبب في تسريب وثائق "البنتاجون" لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

  قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن السبب في تسريب وثائق "البنتاجون" السرية ربما يكون مرتبطا باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة .
 

وأشارت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/، إلى أن الحياة السياسية الأمريكية "ولجت بالفعل إلى هذه الفترة" وسوف يكون هناك غموض وكثير من الأمور غير العادية.


وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف، قد ذكر سابقا أن تسريبات الوثائق السرية من البنتاجون مثيرة للاهتمام"، مشيرا إلى أن بلاده تدرس وتحلل هذه الوثائق بدقة كبيرة .
وأضاف بيسكوف، تعليقا على مزاعم تورط روسيا في هذه التسريبات، : "لقد أصبح الميل إلى إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء يحصل حول العالم وفي كل زمان ومكان مرضا شائعا"، موضحا أنه لا يوجد شيء للتعليق على مثل هذه المزاعم.


يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت السبت الماضي أنها فتحت تحقيقا في تسريب محتمل ونشر وثائق سرية للبنتاجون تتعلق بمساعدة أوكرانيا عسكريا

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