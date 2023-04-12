مراسل «القاهرة الإخبارية»: الرئيس الفرنسي يحاول إحياء فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن الصحف الفرنسية ما زالت تتحدث عن هذا تصريح الرئيس الفرنسي عند عودته من زيارة وصفت بالناجحة من الصين، بالوقوف على مسافة واحدة بين الولايات المتحدة والصين، وهي محاولة من الرئيس الفرنسي لاستعادة فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد مرة أخرى، واستقلالية دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف شقير، خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه خلال الزيارة الهامة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى هولندا، وخلال كلمة أمام مجموعة من الشباب، تحدث الرئيس الفرنسي ماكرون عن أهمية القارة الأوروبية منفصلة، وألا تكون تحت وصاية أحد، وتحدث عن أهمية الدفاع عنها، وخلال زيارته ستكون هناك اتفاقية دفاع مشتركة مع هولندا.

وتابع: «بصفة خاصة بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الرئيسي بحماية مصالحها الاستراتيجية التي دعمت من خلالها شركات صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة».

وأشار إلى أنه: «لا بأس أن تربح ولكن ليس على حساب الآخرين، وتتحدث الصحف الفرنسية عن إمكانية الرئيس الفرنسي في إقناع باقي القادة، في وقت تتباعد فيه المصالح».