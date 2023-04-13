العالم في حالة تأهب .. وفاة أول حالة بشرية بإنفلونزا الطيور |تفاصيل

لا يزال مرض إنفلونزا الطيور يثير قلق الكثيرين لما يسببه من أضرار سواء على مستوى قطاع صناعة الدواجن، أو بسبب انتقال العدوى إلى البشر، وتقع إصابات إنفلونزا الطيور عادة خلال أشهر الخريف والشتاء، وإنفلونزا الطيور (H5N1) يصيب الطيور في المقام الأول، مع حالات من العدوى عند الإنسان، لكن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر لا تزال غير فعالة.

من المعروف أن H3N8 انتشر منذ عام 2002 بعد ظهوره لأول مرة في الطيور المائية في أمريكا الشمالية، كما أن هذا الفيروس يصيب الخيول والكلاب والفقمات.

وفاة أول حالة لأنفلونزا الطيور

توفيت امرأة جراء إصابتها بفيروس H3N8 في الصين، وهي أول حالة وفاة بشرية معروفة من سلالة إنفلونزا الطيور.

وأكدت منظمة الصحة العالمية الوفاة بالفيروس الذي لم يتم اكتشافه لدى البشر قبل ظهور حالتين غير قاتلتين كلاهما في الصين في أبريل ومايو من 2022.

والمرأة التي توفيت تبلغ من العمر 56 عاما من مقاطعة جوانجدونج جنوب شرق الصين.

أصيبت هذه المرأة بالمرض في 22 فبراير ونُقلت في 3 مارس إلى المستشفى لتلقي العلاج من التهاب رئوي، وقضت في 16 مارس وتوفيت في 16 مارس.

وفق منظمة الصحة العالمية أشارت في بيان إلى أن "المريضة كانت تعاني من أمراض مزمنة وسبق أن خالطت دواجن حية قبل ظهور المرض كما سبق أن تواجدت طيور برية حول منزلها".

وقالت المنظمة: "لم يصب أي من المخالطين لهذه الحالة بالعدوى أو أعراض المرض حتى توقيت إعداد هذا التقرير".

وأكدت أن البيانات المتاحة أظهرت أن هذا الفيروس لا ينتقل بين البشر، وبالتالي فإن "خطر انتشاره على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي يعتبر منخفضا"، وسبق أن سجلت إصابتان بشريتان غير مميتتين به في الصين في أبريل ومايو 2022.

يذكر أنه بين أكتوبر 2021 و سبتمبر 2022، تأثرت 37 دولة أوروبية بإنفلونزا الطيور، وتم اكتشاف ما يقرب من 2500 بؤرة تفشي في مزارع القارة، وفق تقرير صادر عن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والمختبر المرجعي للاتحاد الأوروبي.

وسبق للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها قد قال إن مخاطر الإصابة لدى البشر منخفضة ومن "منخفضة إلى متوسطة" بالنسبة للأشخاص الذين هم على اتصال بالطيور والدواجن.

العالم في حالة تأهب

يذكر أنه قد آثار انتشار فيروس إنفلونزا الطيور في مارس 2023 فى 12 دولة فى أمريكا اللاتينية جدلا وقلقا كبيرا خاصة بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات فى الاكوادور بالإضافة إلى انتقال العدوى إلى بعض الثدييات منها أسود البحر فى تشيلى.

وقالت صحيفة "التيمبو" التشيلية أن الأرجنتين تعتبر من أكثر الدول التى تنتشر فيها الفيروس، وتستمر فى اعلان حالة الطوارئ التى تشمل الخدمات الصحية والجودة مع إجراءات الفرز فى جميع المناطق.

كما كانت قد كشفت اوروجواى عن بؤر جديدة للتفشى الخامس لإنفلونزا الطيور، لكن الفيروس اثار القلق فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة الثروة الحيوانية والزراعة ومصايد الأسماك باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تحصين الطيور المحلية، تم اكتشاف خمس حالات تفشى حتى الآن: الأول كان فى البجع الأسود فى لاجونا جارزون، لكن القلق تزايد مع نفوق 70 دجاجة وطيور أخرى فى الفناء الخلفى فى سان جريجوريو ديل بولانكو، تاكواريمبو.

أما فى المكسيك، تم تسجيل الحالة الأولى فى 14 أكتوبر من2022 وأثرت بالفعل على ما يقرب من 6 مليون طائر فى 13 ولاية.

فى حالة الدولة الشمالية، تم تسجيل وفاة 3500 عينة من هذا النوع مؤخرًا بسبب تفشى إنفلونزا الطيور. بينما تم اكتشاف أول حالة إصابة بالدواجن فى إقليم تشيلى هذا الأسبوع فى مركز تكاثر يضم 40 ألف طائر، و بالمثل، ذبحت بنما حوالى 1500 دجاجة وحظرت تعبئة عينات الفناء الخلفى لمدة 90 يومًا، وفنزويلا اكتشفت فقط حالات فى الطيور البرية.

ضرورة توخي الحذر وموقف مصر من الفيروس

أكدت منظمة الصحة العالمية، إن حالات أنفلونزا الطيور البشرية عادة ما تكون نتيجة التعرض لدواجن حية أو ميتة أو بيئات ملوثة، موضحة أنهاعلى ما يبدو أن هذا الفيروس ليس لديه القدرة على الانتشار بسهولة من شخص لآخر، وبالتالي فإن خطر انتشاره بين البشر على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية يعتبر منخفضًا، ومع ذلك، نظرًا للطبيعة المتطورة باستمرار لفيروسات الأنفلونزا، تؤكد منظمة الصحة العالمية على أهمية المراقبة العالمية للكشف عن التغيرات الفيروسية والوبائية والسريرية المرتبطة بانتشار فيروسات الأنفلونزا التي قد تؤثر على صحة الإنسان أو الحيوان.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدوى الأنفلونزا الحيوانية يمكن أن تؤدي إلى أمراض تتراوح بين التهاب الملتحمة أو أعراض خفيفة شبيهة بالأنفلونزا إلى أمراض الجهاز التنفسي الحادة أو حتى الموت، مضيفة، إنه تم الإبلاغ عن أعراض معدية معوية أو عصبية لكنها نادرة.

أما عن موقف مصر من الفيروس علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، في فبراير 2023 على إعلان نحو 12 دولة ظهور أنفلونزا الطيور، وكشف تفاصيل الوضع الوبائي الخاص بالمرض في مصر.

وقال تاج الدين في تصريحات إعلامية، إن هناك نوعًا من الترقب الشديد لأنفلونزا الطيور، مشيرًا إلى أن المرض يظهر في الدواجن، ولكن يمكن أن يظهر في أنواع أخرى من الطيور.

وأوضح أن الطب البيطري والزراعة تراقبون وضع المرض تمامًا، كما أن وزارة الصحة تراقب أي احتمالية لوصول هذا المرض إلى الإنسان.

وأشار مستشار رئيس للصحة إلى أن أنفلونزا الطيور تنتقل من الطيور إلى الإنسان ولم يرصد انتقالها من إنسان لإنسان، لافتًا إلى أن الدولة تراقب على مدار 24 ساعة أي احتمالية لظهور أي نوع من هذه الفيروسات.

أعراض مرض أنفلونزا الطيور

تشبه أعراض الأنفلونزا البشرية المعتادة.\

حمي.

سعال.

التهاب حلق .

آلام عضلية.

التهابات تصيب العيون.

التهابات رئوية.

ضيق التنفس الحاد.

ولتجنب الاصابة تجنب الاقتراب الشديد من الطيور المصابة بالمرض، و تجنب التعامل عن قرب شديد مع الأشخاص المرضي. وعندما تصاب بالمرض ابتعد عن الآخرين ، و نظف يديك، واغسل يديك دوماً وهو ما سوف يساعد علي وقايتك من الجراثيم.