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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد وفاة طفلة.. خبراء أنفلونزا الطيور: نسير نحو كارثة

صدى البلد

يخشى خبراء أنفلونزا الطيور من أننا نسير نحو كارثة حيث يموت أكثر من نصف الناس بعد إصابتهم بـ فيروس إنفلونزا الطيور.

وجدت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية أن من بين 860 حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور منذ عام 2003 ، مات 53٪، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

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تخشى الدكتورة كوينتون فيفيلمان ، من مختبر لندن الطبي ، من أننا أصبحنا "معتادين على تفشي المرض في مزارع الدواجن" بينما كان انتشار الفيروس المتزايد من الطيور إلى الثدييات أمرًا مقلقًا للغاية.


قال الدكتور فيفلمان: "حقيقة أنه ينتشر الآن إلى الثدييات تظهر أننا لا نستطيع أن نتخلى عن حذرنا ضد هذا الفيروس. يعني العدد الأكبر من الحالات فرصة أكبر للطفرة. الأمر يتعلق بعدم وجود لقاح حتى الآن "، وكان قد تم تسجيل أول حالات إصابة بشرية في هونغ كونغ والصين في عام 1997.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي أبلغنا فيه عن وفاة فتاة بسبب إصابتها بإنفلونزا الطيور ، مما يؤكد أسوأ مخاوف العلماء الذين توقعوا أنها قد تنتقل من الثدييات إلى البشر في الشهر الماضي فقط.

الجدير بالذكر أنه  تم الإبلاغ عن وفاة للطفلة البالغة من العمر 11 عامًا في كمبوديا في وقت سابق اليوم (الخميس 23 فبراير)،وقد  أصيبت الفتاة بالمرض قبل ستة أيام فقط من وفاتها ، وأصيبت بالحمى والسعال والتهاب الحلق.

انفلونزا الطيور فيروس خبراء كارثة

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