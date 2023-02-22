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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بينهم فتاة صغيرة | قتل 7 أشخاص بالرصاص بسبب مباراة بلياردو بالبرازيل

صدى البلد

قتل مسلحان سبعة أشخاص ، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما ، بـ بنادق ومسدسات في صالة بلياردو في البرازيل في نوبة غضب بعد خسارة مباراتين متتاليتين.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة لحمام الدم في مدينة سينوب، اللحظة التي يلوح فيها أحد الجاني بمسدس ويأمر رهائنه بالوقوف في صف واحد بينما كان شريكه يجلب ما يبدو أنه بندقية من شاحنة قريبة.

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بعد لحظات ، عاد المسلح الثاني إلى القاعة ولم يتركا فرصة للهروب لأي شخص، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الشرطة إن الرماة الذين تم التعرف عليهم وهم إدغار ريكاردو دي أوليفيرا، وإيزيكياس سوزا ريبيرو، فروا من مكان الحادث ولا يزالون فارين.

وقال مندوب الشرطة المدنية ، براوليو جونكويرا ، إن المحققين يجمعون شهادات الشهود ويبحثون عن القتلة بدم بارد، وأوضح أن أوليفيرا لعب مباراة بلياردو ضد أحد الضحايا صباح الثلاثاء وخسر نحو 4000 ريال.

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في فترة ما بعد الظهر ، عاد مع إيزيكيل وتحدى الرجل للمرة الثانية لكنه خسر مرة أخرى ، مما دفع المارة إلى الضحك، فكان الإذلال ورفض الدفع دفع المسلحين للانفجار وقتل كل الحاضرين تقريبًا.

ستة من ضحاياهم لقوا مصرعهم في مكان الحادث ، بعد أن تم إعدامهم من على بعد أقدام فقط.

بنادق البرازيل صالة بلياردو مباراتين

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