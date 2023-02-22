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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أم الدنيا نورت.. الملاكم الروسي حبيب محمدوف يزور آثار مصر| صور

الملاكم الروسي حبيب
الملاكم الروسي حبيب محمدوف

من الأهرامات إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي، كان ذلك هو خط السير الذي سار عليه الملاكم الروسي حبيب محمدوف خلال زيارته في مصر.

أغرق محمدوف صفحته على الانستجرام بـ صوره في مصر المحروسة، وتنوعت صوره وفيديوهات في نزهة بـ مركب في النيل وبـ القرب من الأهرامات وهو يركب الحنطور ولقطات من مصر من أعلى القلعة، بالإضافة إلى الفيديوهات.

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وقد حازت صور محمدوف على أكثر من نصف مليون من الإعجابات بعد نشرها بـ 6 ساعات، وآلالاف التعليقات في صفحته على الانستجرام التي يتابعها 34.4 مليون متابع.

وكانت التعليقات على الصور مرحبة بـ وجد نجم الملاكم الروسي في المحروسة:"مع أني مش مصري بس نورت أم الدنيا يا أسطورة"، "نورت أم الدنيا ".

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