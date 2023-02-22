قتله بـ دم بارد.. طالب يطعن معلم داخل فصل دراسي بفرنسا

أصبحت علاقة الطلاب بـ المعلمين في حالة توتر، وقد بلغ حجم التوتر لـ طعن تلميذ في مدرسة في فرنسا مدرسه حتى الموت وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث.

وقع حادث القتل داخل الفصل الدراسي في مدرسة Saint-Thomas-d'Aquin الكاثوليكية الثانوية في Saint-Jean-de-Luz.

يُعتقد أن الحادث وقع اليوم 22 فبراير ، مع تلميذ يبلغ من العمر 16 عامًا يُعتقد أنه أخرج سكينًا من حقيبته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وزُعم أنه نهض من مقعده وأخفى الشفرة داخل الورق واقترب من المعلم، ثم هاجم التلميذ المعلم، أثناء درس اللغة الإسبانية ، والذي توفي متأثراً بجروح أصيب بها أثناء الحادث.

ونشرت Pyrénées-Atlantiques الحادث على تويتر ، حيث تم توضيح أن الشرطة موجودة في موقع الحادث.

وتزعم التقارير المبكرة أن الصبي كان يعاني من اضطرابات نفسية وادعى أنه ممسوس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وعندما وصلت خدمات الطوارئ كان المعلم في حالة سكتة قلبية خدمات الطوارئ بعد إصابته بجرح سكين في عظمة القص.

طُلب من الطلاب في البداية البقاء في فصولهم الدراسية لكن الوضع الآن تحت السيطرة، وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية أنه لم يعد هناك أي خطر على الأشخاص في المنطقة حيث يُفهم أنه تم القبض على المراهق.

وقال المدعي جيروم بورييه لوكالة فرانس برس: "يمكنني أن أؤكد أنه كان هناك بالفعل هجوم بسكين وأن الضحية ماتت للتو".

