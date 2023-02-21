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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انحسار مياه البحر بشاطئ عكا يثير القلق.. هل ينذر بتسونامي؟

صدى البلد

انحسرت مياه البحر عن الشواطئ في عدد من الدول منها فلسطين ولبنان، أطلقت تلك اللقطات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شرارة القلق والخوف لدى رواد "الفيسبوك"، ولكن هل لتلك الظاهرة علاقة بـ زلزال تركيا.

فقد أوضحت الصور والفيديوهات تراجعا لـ مياه البحر عن الشاطئ في عكا بشكل ملحوظ، كما ظهرت تصدعات في صخور أحد الشواطئ بمنطقة عدلون.

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وقد تعددت التفسيرات المتعلقة بـ تلك الظاهرة الذي وصفها الكثيرون بالغريبة، فهناك من وجد رابطًا بين الزلزال المدمر في تركيا وسوريا وهناك من فسر بأن انحسار المياه دليلًا على حدوث تسونامي.

وآخرون قدموا نصيحة في التعليقات :"اذا انسحبت المياه لدخل البحر بشكل المخيف دة انصحكم بترك المكان الصعود اللي قمم الجبال او الهضاب او المرتفعات الطبيعية هكذا كانو العرب يقول في العصر الماضية".

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وسيطر على تفكير البعض بأنها من علامات الساعة "استر يا ستار علامات الساعة حرفيا وبشكل قوي"، وأضاف آخر :"ظاهرة عادية المد والجزر ربي يحفظكم".


لكن الخبراء استبعدوا فكرة تسونامي أو علاقة هذا بـ الزلزال المدمر في تركيا، فقال "صخر النسور" المتخصص في علوم الأرض والجيولوجيا بـ الأردن:" غير مرجح وقوع تسونامي في المنطقة، وأن الظواهر التي تحدث لها علاقة بـ المد والجزر".

 

البحر فلسطين القلق زلزال تركيا

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