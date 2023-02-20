شابة تضرب رجل بقوة داخل صالة ألعاب رياضية.. لهذا السبب

قاتلت امرأة بكل شجاعة وجراءة رجل أمسك بها وحاول الاعتداء عليها في صالة ألعاب رياضية فارغة، ليكن جزائه الضرب المبرح حتى تمكنت من الهرب من قبضته.

كانت "نشالي ألما" البالغة من العمر 24 عامًا ، قد سمحت للرجل بالدخول إلى صالة الألعاب الرياضية في مجمع شقتها في فلوريدا ، بـ الولايات المتحدة ، معتقدة أنه معتادًا على ممارسة الرياضة وقد رآته من قبل.

في ذلك التوقيت الذي دخل فيه الرجل كانت تمارس "نشالي" تمارينها الرياضية بمفردها، وبعد أن سمحت له بالدخول واصلت التمارين ، لكن بعد لحظات قليلة اقترب منها الرجل ويدعى"كزافييه توماس جونز" 25 عامًا، وحاول الإمساك بها.

في اللقطات ، يمكنك أن ترى السيدة ألما تحاول إبعاده وبدأ بينهم مشاجرة قوية،بينما استمر في مطاردتها في الصالة الرياضية وهي تحاول الاتصال برقم الاستغاثة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

في مقطع فيديو للحادث ، يمكن رؤية الرجل وهو يلقي بالمرأة على الأرض ويثبتها هناك بينما حاولت ألما أن تقاومه، وقالت لاحقًا: "نصيحتي هي ألا أستسلم أبدًا. كان والداي يقولان لي دائمًا في الحياة ألا أتخلى عن أي شيء ، وهذا شيء كنت أبقى في ذهني عندما كنت أحاربه".

وأضافت:"طالما أنك لا تستسلم، وأنت تقاوم تظهر له أنك قوي ، وأنك قادر على القتال والبقاء على قيد الحياة والخروج من الموقف ، أعتقد أن هذا ممكن".

في النهاية ، حرر المشتبه به قبضته على ألما ، وهربت على الفور من صالة الألعاب الرياضية إلى شقة قريبة، فيما تمكنت الشرطة من التعرف على توماس جونز واعتقلته بعد أقل من 24 ساعة.

وقالت ألما ، التي تأمل في تشجيع النساء الأخريات على محاربة مهاجميهن: "أود أن أقول لكل امرأة أن تواصل القتال دائمًا ، ولا تستسلم أبدًا".