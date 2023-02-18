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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انفجار شمسي يؤثر على الأقمار الصناعية والاتصالات والطاقة.. ما القصة؟

صدى البلد

شوهد انفجار هائل في الشمس يوم الأربعاء، والآن يراقب علماء الفلك عن كثب كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الأرض في الأيام المقبلة.

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ورصد مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي G1-Minor وG2-Moderate Geomagnetic Storm Watches التي ستستمر من 16 إلى 18 فبراير بسبب الآثار المستمرة لطرد الكتلة الإكليلية (CME).

 

وستكون الساعة المغناطيسية الأرضية G1-Minor سارية المفعول حتى يوم الجمعة بعد آثار  انفجار الشمس المستمر التي مرت بالأرض يومالأربعاء.

 

وفقا ل SWPC، قد تؤثر العاصفة المغناطيسية الأرضية على عمليات الأقمار الصناعية ويمكن أن تؤدي حتى إلى تقلبات ضعيفة في شبكةالطاقة.
 

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بعد 300 سنة.. اكتشاف حقيقة حورية البحر اليابانية| تفاصيل

ويمكن أن تتأثر الحيوانات المهاجرة، وقد تكون الأضواء الشمالية مرئية جنوبا أكثر من المعتاد، كما هو الحال في شمالميشيجان وماين.

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