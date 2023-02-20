شاب مصري يصمم ملابس فرعونية مميزة لـ مضيفات الطيران.. ما القصة؟| صور

من وحي مصر القديمة وبالرجوع لأجدادنا الفراعنة لألاف السنين، أقدم شاب مصري على تخيل وتصميم فريد لأطقم مضيفات الطيران بـشركة مصر للطيران.





بطابع فرعوني رسم وصمم الشاب المصري "إيهاب أحمد توفيق" أكثر من تصميم لـ المضيفات الجوية في شركة مصر للطيران.





غلب على التصميمات الذي قدمها "إيهاب" على صفحات ومجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اللون الأبيض والأخضر، ورسومات ونقوش فرعونية مميزة.

وكان الاستاذ "إيهاب" قد أرفق بـ الصور تعليق:"* ماذا لو ؟ حاولنا نغير زي طاقم المضيفات بتاع مصر للطيران بحاجه تعبر اكتر عنهويتنا وتبقى مميزة وسط اي طاقم طيران في جميع مطارات العالم".





وكان وراء ذلك التغيير الذي قدمه وجهة نظر:"الفكرة لدعم الترويج للسياحه في مصر باعتبار اني الناس دي اكتر ناس بتلف العالم فيعتبرواواجهات اعلانات متنقلة في المطارات .. ولما هيتشافوا الناس هتحس لبسهم مختلف عن التقليدي وممكن يسالوا عن النقشات والدولة والشركة التابعه ليها .. فيبقوا واجهة اعلانيه لينا".



حاز المنشور بفكرته وتصاميمه على إعجاب الالاف على الفيسبوك، وتحديدًا مجموعة “Travel secrets club”, ولقى تعليقات عديدة تثنيعلى التصميمات ذات النقوش الفرعونية "فكرة جميلة والتصاميم جميلة"،"تحفة ورائعة".