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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب صورة في الحرم المكي .. الهجوم على البلوجر مي إبراهيم وزوجها| صور

البلوجر مي إبراهيم
البلوجر مي إبراهيم وزوجها

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي سكاكينهم للهجوم على بلوجر جديدة وزوجها، بعدما انتشرت لهم صورة في الحرم المكي، فقد بدت تفاصيل صورة البلوجر مي إبراهيم وزوجها غريبة بعض الشيء وكأنها فوتوشوب.

قبل 4 أيام قامت البلوجر المصرية مي إبراهيم بنشر صورة لها برفقة زوجها في الحرم المكي بـ المملكة العربية السعودية، أثناء أدائهم مناسك العمرة.

وفي المنشور الذي نشرته  مي إبراهيم عبر حسابها على الانستجرم كتبت:" اللهم تقبل" ووجهت الشكر إلى إحدى الشركات السياحية على استضافتهم.

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أنهالت تعليقات المباركة على المنشور على صفحة مي إبراهيم، ولكن ثمة متابعون آخرون كانت أعينهم كالصقر ودققت في خلفية الصورة وهي الحرم المكي والكعبة ليسود تعليق "الصورة فيها حاجة غلط دي فوتوشوب".

بالفعل كانت خلفية الصورة تتضمن  تكرار الأشخاص أكثر من مرة، كما أن هناك أشخاص يصلون في اتجاهات مختلفة، وجلوس أشخاص على مقاعد حول الكعبة.

فتحت تلك الصورة نيران التعليقات :"في حاجة غريبه مريبة في الصورة دي الناس الي علي اليمين هي هي نفس الناس علي الشمال هما توأم ولا ناس مستنسخة، في حاجة غريبة بس مش بتريق ولا بقصد حاجة بتعليقي بس مش عرفة هما اعدين ازي كل حاجة في شكلهم بالظهر زي بعض كدة مرعبة اوي".

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فيما علقت سيدة أخرى:"هى الناس فوتوشوب ولا انتو اللى فوتو شوب"، وهناك من ألقى اتهامات أخرى:"دا الفوتشوب بيستغيث الصورة كلها متركبه حتى الكعبه محطوطة فوق رؤوس الناس، ليه كده يعني ايه السبب لمجرد الدعاية؟".


بينما أخرون حاولوا توضيح الصورة وما حدث فيها، فقالت إحدى المعلقات على الصورة:" لا ده شغل ايديت ببكسارت لما بيتعمل بيكرر نفس المنظر يمكن كانوا حابين يداروا حاجه او منظر مبوظ الصوره مثلا او اي حاجه لكن طبعا الصوره مظبوطه عادي".

 

بلوجر الحرم المكي مي إبراهيم فوتوشوب

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