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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تعرضها لـ حادث مؤسف.. بلوجر مصرية شهيرة تفقد بصرها

صدى البلد

في مطاردة أشبه بـ أفلام الأكشن الأمريكي، تعرضت البلوجر المصرية "سارة محمد" لحادث إطلاق نار هي وخطيبها في طريق عودتها إلى منزلها، ليسفر عن الحادث بـ فقدانها للبصر.

كشفت خالة البلوجر "سارة" تفاصيل الحادثة المروعة، قائلة:"تعرضت سارة وخطيبها لحادث إطلاق نار شديد من قبل مجهولين على الطريق الصحراوي".

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وأكملت خالة البلوجر الضحية أنه تم نقلها هي وخطيبها إلى المستشفى الميري بـ الأسكندرية، وهناك أعلن الأطباء إصابتها بـ تجمع دموي ونزيف بالمخ  أسفر عن تدمر أنسجة العين، والسبب في ذلك هو دخول الزجاج في عينيها.

فيما أشارت إلى أن سارة أجرت عملية بالمخ ومن المفترض أن تجري عملية أخرى ولكن بعد تخطيها مرحلة الخطر، أما عن الحالة الصحية لخطيبها فكانت أقل حدة حيث أصيب بالكدمات والجروح السطحية.

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وقعت الحادثة المؤسفة الخميس الماضي، وكان الغرض من المطاردة وإطلاق النار هو السرقة وفق ما ذكرته الخالة في تصريحات صحفية.

وتضامن صانعي المحتوى على مختلف المنصات الاجتماعية مع البلوجر سارة التي منعت من الحديث خلال هذه الفترة، وطالبوا بـ الدعاء لـها وأن يأخذ القانون مجراه في القبض على مرتكبي هذه الجريمة المروعة.

البلوجر سارة محمد فقدانها للبصر

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