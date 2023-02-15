طفل أسترالي يستيقظ على صدمة مخيفة تلف جسده .. ما القصة؟

استيقظ صبي في كوينزلاند بأستراليا في حالة رعب ليجد نفسه ملفوفًا بـ ثعبان ضخم، لعيش الطفل في صدمة حتى أتى صائد ثعبان ليخلصه من الثعبان المفلوف حول جسده.

تم استدعاء صائد ثعبان إلى منزل عائلي بعد أن تسلل ثعبان بيثون بطول 3 أقدام إلى سرير الصبي البالغ من العمر 8 سنوات، ثم انقبض حوله وعضه في ذراعه.

لحسن الحظ الثعبان ليس سامًا ونادرًا ما تهاجم الثعابين من هذا النوع البشر إلا إذا شعروا أنهم في خطر، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قال براون صائد ثعبان: "غالبًا ما توجد الثعابين في منازل الناس أثناء بحثهم عن مناطق أكثر برودة في حرارة النهار"، وأضاف براون إن الثعبان كان من شأنه أن يتسبب في ضرر جسيم للصبي.



وأوضح براون :"سوف يعضون فقط عندما يشعرون بالتهديد أو المضايقة من قبل البشر، هذا الثعبان يلدغ الطفل فقط بسبب الشعور بالتهديد وعلى الأرجح قد تم تحريكه أثناء نوم الطفل ، مما جعله يدافع عن نفسه".

طُلب من الصبي الذهاب إلى المستشفى المحلي للتحقق من اللدغة التي تلقاها، ووفقًا لبراون ، كان الشاب مرتعشًا جدًا ولكنه يتعافى جيدًا و يتطلع إلى الذهاب إلى المدرسة بقصة رائعة لإخبار زملائه.

تم اقتلاع الثعبان نفسه ووضعه في بعض الأدغال بعيدًا عن أي منطقة سكنية، وقال براون إن اصطياد الثعابين لا ينبغي أبدًا أن يقوم به شخص غير مدرب.