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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

للقبض على المجرمين.. تعيين فرقة من السناجب في الشرطة الصينية

صدى البلد

قد يجد تجار المخدرات في مدينة صينية كبرى أنفسهم قريبًا يتعرضون لـ القبض من قبل أحدث المجندين في قسم المخدرات في البلاد، وهم السناجب التي تستنشق المخدرات.

في جزء من مبادرة جديدة ، تم تدريب ستة سناجب حمراء أوروبية آسيوية في تشونغتشينغ بنجاح ومن المقرر أن تنضم إلى قوة شرطة المدينة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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وتم تدريب هذه المجموعة من السناجب على شم المخدرات وتم اختيارها لأنها صغيرة بما يكفي لتتمكن من الوصول إلى الأماكن التي لا تستطيع الكلاب الوصول إليها. انضمت هذه الحيوانات الصغيرة والرشيقة إلى قسم المخدرات النخبة في مدينة جنوب غرب الصين.

ستساعد هذه السناجب الأوراسية الستة الآن قوة شرطة المدينة من خلال نشرها في مواقع معقدة كبيرة ، مثل المستودعات اللوجستية لاكتشاف مخابئ المخدرات المخفية.

تم اختيار السناجب كجزء من مبادرة الشرطة لاختبار استخدام عدد من الحيوانات في عمليات مكافحة المخدرات، وتم اختيار هذه الحيوانات لأنها صغيرة بما يكفي للوصول إلى الأماكن التي لا يمكن للكلاب الوصول إليها ، وقد تم تدريبها على الضغط في المساحات المدمجة والعثور على الأدوية المخبأة داخل طرود معبأة بإحكام.

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قام المدربون بتعليم الطلاب استخدام مخالبهم في خدش الصناديق المشبوهة ، والتي ستنبه متعامليهم من الأدوية المحتملة.

المخدرات صينية القبض السناجب

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