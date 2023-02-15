جلده يتحول لـ عجينة .. لاعب أوليمبي يكتشف إصابته بـ مرض خطير

اكتشف رجل أنه يعاني حالة غريبة بعد أن تحول جلده إلى عجينة تشبه عجينة الصلصال يتم تشكيلها كيفما يشاء.

أوضح الأولمبي البريطاني "لورانس أوكوي" في مقطع فيديو على تيك توك الأعراض الغريبة وقام بتصوير نفسه وهو يدق ساقه بإبهامه ست مرات.

وفي كل مرة يزيح فيها يديه، كان من الممكن رؤية بصمة إصبعه على جلده كما لو كان قد ضغط في العجين، ليعلق الرياضي البالغ من العمر 31 عامًا قائلاً: "يبدو أنني مصنوع من عجينة الصلصال".

سارع مستخدمو TikTok لمحاولة تشخيص الظاهرة الغريبة ، حيث حث الكثيرون أوكوي على رؤية الطبيب في أسرع وقت ممكن. كتب أحدهم: "احتباس الماء يتسبب في تلك الإصابة "، بينما اقترح آخر أنه "دليل على مرض بـ الكبد أو الكلى".

وبعد أسبوعين من نشر المقطع ، قام أوكوي بتحديث المشاهدين وأخبرهم أنه قد تم تشخيص إصابته بالتهاب النسيج الخلوي ، وهو التهاب جلدي يمكن علاجه بالمضادات الحيوية ولكن يمكن أن يصبح خطيرًا إذا تُرك دون علاج.

وفي مقطع فيديو آخر قال:"لقد أصبت بعدوى تسمى التهاب النسيج الخلوي ، وهي في الأساس بكتيريا تدخل إلى نظامك من جرح مفتوح".

ثم أظهر بعض الندوب على ساقه من إصابة حديثة ربما سمحت للبكتيريا بالوصول إلى نظامه.

في حين أن التهاب النسيج الخلوي هو حالة بسيطة إلى حد ما يمكن علاجه ، يمكن أن تؤدي المضاعفات إلى الحاجة إلى البتر أو الصدمة أو حتى الموت إذا لم يتم التعامل معها بسرعة ، وفقًا لـ NHS.