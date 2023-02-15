عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جلده يتحول لـ عجينة .. لاعب أوليمبي يكتشف إصابته بـ مرض خطير

صدى البلد

اكتشف رجل أنه يعاني حالة غريبة بعد أن تحول جلده إلى عجينة تشبه عجينة الصلصال يتم تشكيلها كيفما يشاء.

أوضح الأولمبي البريطاني "لورانس أوكوي" في مقطع فيديو على تيك توك الأعراض الغريبة وقام بتصوير نفسه وهو يدق ساقه بإبهامه ست مرات.

txt

للقبض على المجرمين.. تعيين فرقة من السناجب في الشرطة الصينية

txt

يوم الفلانتين .. أسرار تحدث في الجسم عندما تقع في الحب

وفي كل مرة يزيح فيها يديه، كان من الممكن رؤية بصمة إصبعه على جلده كما لو كان قد ضغط في العجين، ليعلق الرياضي البالغ من العمر 31 عامًا قائلاً: "يبدو أنني مصنوع من عجينة الصلصال".

سارع مستخدمو TikTok لمحاولة تشخيص الظاهرة الغريبة ، حيث حث الكثيرون أوكوي على رؤية الطبيب في أسرع وقت ممكن. كتب أحدهم: "احتباس الماء يتسبب في تلك الإصابة "، بينما اقترح آخر أنه "دليل على مرض بـ الكبد أو الكلى".

وبعد أسبوعين من نشر المقطع ، قام أوكوي بتحديث المشاهدين وأخبرهم أنه قد تم تشخيص إصابته بالتهاب النسيج الخلوي ، وهو التهاب جلدي يمكن علاجه بالمضادات الحيوية ولكن يمكن أن يصبح خطيرًا إذا تُرك دون علاج.

وفي مقطع فيديو آخر قال:"لقد أصبت بعدوى تسمى التهاب النسيج الخلوي ، وهي في الأساس بكتيريا تدخل إلى نظامك من جرح مفتوح".

 

txt

لا يرغب أحد فيها.. بلدة تبحث عن شخص لتولي وظيفة بمقابل مالي ضخم

txt

اختراع سرير مقاوم لـ الزلازل.. تفاصيل|صور

ثم أظهر بعض الندوب على ساقه من إصابة حديثة ربما سمحت للبكتيريا بالوصول إلى نظامه.

في حين أن التهاب النسيج الخلوي هو حالة بسيطة إلى حد ما يمكن علاجه ، يمكن أن تؤدي المضاعفات إلى الحاجة إلى البتر أو الصدمة أو حتى الموت إذا لم يتم التعامل معها بسرعة ، وفقًا لـ NHS.

حالة غريبة عجينة الصلصال جلده رجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

وفاة لاعب ملاكمة بالضربة القاضية في ختام بطولة الجمهورية بطنطا

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

لازم تخافوا.. شوبير يثير قلق الأهلاوية على بطولة الدوري

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

عاجل.. كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

عكس التوقعات| آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15 فبراير

موضوعات متعلقة

مرض خطير يمكن معرفته من العين.. فما هو ؟

للقبض على المجرمين.. تعيين فرقة من السناجب في الشرطة الصينية

يوم الفلانتين .. أسرار تحدث في الجسم عندما تقع في الحب

من التضحية إلى العشق.. قصة القديس فلانتين وعلاقته بـ عيد الحب

لم يسبق له مثيل.. ضوء غريب قادم من الشمس ترصده ناسا |شاهد

لا يرغب أحد فيها.. بلدة تبحث عن شخص لتولي وظيفة بمقابل مالي ضخم

اختراع سرير مقاوم لـ الزلازل.. تفاصيل|صور

محيط جديد يظهر في قارة أفريقيا.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

خبير علاقات دولية يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات

اضطرابات هائلة .. إضرابات تهدد 7 مطارات كبرى في ألمانيا

إكذوبة وضحاياه يتعدوا على الصوابع|قصة ظهور مرض فتاك يهدد بفناء ملايين البشر

جلده يتحول لـ عجينة .. لاعب أوليمبي يكتشف إصابته بـ مرض خطير

الأرصاد: غدا آخر أيام الموجة الباردة.. والأجواء مستقرة الأسبوع القادم

انخفاض أسعار الدواجن في مصر خلال الفترة المقبلة بعد قرار الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اِعمل بلوك | هجوم على بلوجر وخطيبته بسبب حبيب قديم

طريقة تحضير اللازانيا بوصفة اقتصادية

بالحجاب.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بعد تصدرهما التريند.. عمرو راضي لخطيبته هدير النحاس: كنت مخبيكي في قلبي

فيديو

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

مقبلتش جنيه حرام وهذه الحقيقة.. ماذا قال والد نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

اﻟﻤﺰﻳﺪ