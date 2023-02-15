مرض خطير يمكن معرفته من العين.. فما هو ؟

يعد إجراء الكشف الدوري على العين أمر مهم للغاية.. وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة ملبورن في أستراليا، أنه يمكن استخدام اختبار بسيط للعين لكي تتنبأ بخطر إصابة المريض بسكتة دماغية قبل حدوثها بسنوات.



كشف بسيط في العين يوضح الإصابة بالسكتة الدماغية

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه يتضمن الاختبار البحث عن تغيرات في أنسجة صغيرة في شبكية العين، وهي المنطقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين والتي ترسل الصور الواردة إلى الدماغ لمعالجتها.







وأظهر بحث جديد ، استنادًا إلى فحوصات العين لما يقرب من 50000 شخص ، أن خطر إصابة الفرد بسكتة دماغية يمكن حسابه باستخدام "الفجوة العمرية في شبكية العين، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وتابع الباحثون، هذا هو الفرق بين العمر الفعلي للمريض وعمر شبكية العين ، ويتم الحكم عليه من خلال صحة الأوعية الدموية والأنسجة في المنطقة؛ حيث أن أولئك الذين بدت شبكية العين لديهم أكبر من أعمارهم الفعلية كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.3 مرة للإصابة بسكتة دماغية في السنوات الست المقبلة.

كشف بسيط في العين يوضح الإصابة بالسكتة الدماغية



ووجد الباحثون، أن زيادة العمر البيولوجي لشبكية العين لمدة عام واحد ، مقارنة بالعمر الحقيقي للمريض ، زادت من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 5 في المائة.



وأكد الباحثون، إن فحوصات شبكية العين لديها وسيلة فعالة مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وقال جوين ويليامز ، استشاري طب العيون في مستشفى سينجلتون في سوانسي: أنه يمكن التنبؤ بمخاطر السكتة الدماغية قبل سنوات أو حتى عقود ، عن طريق كشف شبكية العين.



ويصاب حوالي 100000 شخص سنويًا في المملكة المتحدة بسكتة دماغية؛ حيث يموت ثلث هؤلاء ، بينما يغادر ثلثا الناجين المستشفى بإعاقة ، وفقًا لجمعية السكتات الدماغية.