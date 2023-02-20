واقعة تهز دمياط.. سقوط طفل في بئر صرف صحي

في الساعة الـ 7 مساء أمس الأحد، تعثرت أقدام طفل في طريقه حتى سقط في بئر، ساعات تمر حتى وقتنا هذا والطفل كـ حبة ملح ذاب والجاري البحث عنه.

سقط طفل في بئر صرف صحي بـ كفر الغاب بمحافظة دمياط، وتجرى الآن عمليات البحث عن الطفل الأن وسط حضور جميع أهالي القرية والأجهزة المختصة.

وتوفي الطفل غريقًا في البئر وجاري انتشال جثته بعد اكثر من ٩ ساعات من سقوطه.

وفي هذه الأثناء انتشرت صورة الطفل الذي يدعى "عماد محمود حليم " ويبلغ من العمر 6 سنوات، مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا فيسبوك.



وقد طلب رواد الفيسبوك بالدعاء لـ الطفل ليخرج من البئر العميق بسلام، وقد امتلئت الصفحات بـ عاء"اللهم أخرجه من ظلمات البئر الي النور .. اللهم بحولك وعونك وقوتك أخرجه إلى أمه ورد إليها قلبها سالما معافا عاجلا غير اجلا".