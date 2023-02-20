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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ماذا يحدث هناك.. علماء يوجهون تلسكوبا جديدا لـ القمر

صدى البلد

يستعد العلماء لاستخدام التلسكوبات على الجانب المظلم من القمر التي يمكن أن تساعد في اكتشاف علامات الحياة الغريبة إذا كانت موجودة بالفعل.


 

لطالما تخيل علماء الفلك تحديد موقع المراصد على سطح القمر، ولكن الفكرة عادت إلى دائرة الضوء بينما يستعد البشر لمهمة أخرى على سطح القمر.


 

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تخطط منظمات فضائية مختلفة، بما في ذلك ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والمرصد الفلكي الوطني الصيني، تركيب التلسكوبات الراديوية.


 

فهذه بقعة مظلمة وهادئة تمثل المكان المثالي لإلتقاط موجات الراديو الخافتة ومنخفضة التردد للغاية، وهي بقايا من العصور المظلمة في الكون، هذا لأنهم في هذه البقعة، محميون من الثرثرة الراديوية للأرض (الإرسال)،  يقول الخبراء "إن هذه الظروف توفر إمكانية العثور على شيء"غير عادي".


 

قال جيمس كاربنتر، من برنامج الاستكشاف البشري والروبوتي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، في مؤتمر علم الفلك من القمر التابع للجمعية الملكية هذا الأسبوع: “هذا شيء موجود منذ فترة طويلة كفكرة”.
 

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يأتي ذلك بعد إطلاق أرتميس الناجح لناسا، مما مهد الطريق لعودة البشرية إلى القمر بحلول نهاية العقد.

 

وفقا للبروفيسور جوزيف سيلك، من معهد الفيزياء الفلكية في باريس، من المؤكد أن مجموعة الهوائي التي يبلغ عرضها 60 ميلا على الجانب البعيد من القمر ستساعد في اكتشاف الإشارات الراديوية الخافتة المتبقية من فجر الكون.
 

الجانب المظلم

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