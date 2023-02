هي الأغلى في العالم.. كريستيانو رونالدو يمتلك ساعات ماسية مبهرة

2/17/2023 8:01:07 AM

الجمعة 17/فبراير/2023 - 08:01 ص 2/17/2023 8:01:07 AM

إذا كنت من محبي كريستيانو رونالدو ، يمكنك أن ترى مرات عديدة أن المهاجم الأغلى ثمناً يظهر بمجموعة من الساعات هي الأغلى ثمنًا في العالم.

ومن ضمنهم ساعة Hublot MP-09 Tourbillon Bi-Axis ، وهي إحدى الساعات فائقة التعقيد، فقد تعتبر هي أول ساعة توربيون متعددة المحاور للعلامة التجارية السويسرية مزودة بحركة توربيون عند الساعة 6.

كريستيانو رونالدو وساعة فرانك مولر Cintrée Curvex Tourbillon Crimping

ربما جذب جمال الماس انتباه كريستيانو رونالدو عند شراء ساعة Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon Sertissage ، حيث تضم أكثر من 600 ماسة قطع باغيت مرصعة من الميناء ، من العلبة إلى السوار.

ولامتلاك هذه الساعة المرصعة بالألماس من فرانك مولر ، أنفق ما يصل إلى 34 مليار دونج فيتنامي.



كريستيانو رونالدو - رولكس جي إم تي ماستر آيس

ظهر أفضل مهاجم في العالم كريستيانو رونالدو في الظهور بساعة رولكس جي إم تي ماستر آيس ، وهي أغلى ساعة رولكس.



بالإضافة إلى تفاصيل التصميم النموذجية لمجموعة GMT Master ، فإن ساعة Rolex GMT Master Ice جذابة من جميع الزوايا فهي مزودة بمئات الألماس التي تغلف الساعة ، من الميناء والإطار والغطاء إلى الحزام، ويبلغ سعر ساعة رولكس جي إم تي ماستر آيس أكثر من 11 مليار دولار.

كريستيانو رونالدو ساعة فرانك مايلر Invisible

Baguette Diamonds Imperial Tourbillon

وهي ساعة ذات تصميم دائري ومغطى، ومرصع بـ474 ماسة قطع باغيت و 91 ياقوت وردي، جميعها تخلق بريقًا شاملًا على معصم اللاعب عند المشاركة في الأحداث.

وبالطبع ، يتعين على كريستيانو رونالدو أيضًا دفع ثمن باهظ للحصول على هذه الساعة. يكلف فرانك مولر Invisible Baguette Diamonds Imperial Tourbillon حوالي 54.7 مليار دونج فيتنامي.

كريستيانو رونالدو وساعة بولغاري أوكتو توربيون كامل باغيت

ظهر رونالدو بـ ساعة مرصعة بالماس من ماركة بولغري، خلال الأحداث الرياضية المهمة ،وهي ساعة مزودة بـ 486 ماسة ، جنبًا إلى جنب مع أحزمة جلد التمساح والإنتاج المحدود لـ 8 موديلات فقط ، يبلغ سعر هذه الساعة حوالي 17 مليار دونج فيتنامي.



كريستيانو رونالدو- ساعة جاكوب وشركاه H24

في ظهوره الإعلامي تألق بساعة من الإصدار المحدود Jacob and Co H24 Four Time Zone المصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا ، والمرصعة بإجمالي 15.25 قيراطًا من الماس. هذه الساعة تكلف حوالي 3 مليار دونج فيتنامي.



كريستيانو رونالدو - رولكس جي إم تي ماستر II سارو

تحفة أخرى من ماركة ساعات رولكس ، على يد كريستيانو رونالدو هي ساعة رولكس جي إم تي ماستر II سارو 40 مم. الساعة مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا ، مع إطار مرصع بالأحجار الكريمة وحزام مرصع بالألماس. على وجه الخصوص ، يضفي الاتصال الهاتفي الأسود إبرازًا بارزًا للأسلوب القوي والرائع لساعة CR7. تكلف ساعة رولكس جي إم تي ماستر II سارو مقاس 40 مم ما يقرب من 2.7 مليار دونج فيتنامي.