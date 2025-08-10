أحمد بلال: الأهلي فقد شخصيته أمام مودرن سبورت.. و«ريبيرو» يستحق 4 من 10

أكد أحمد بلال، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي كان يفتقد الحلول الهجومية أمام مودرن سبورت، كما أنه كان ينتظر رؤية المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو في مواجهات الدوري المصري، عندما يواجه الفريق الأحمر بعض الفرق التي تلعب بأسلوب دفاعي قوي.

وقال عبر برنامج "بلس 90" على قناة النهار: الأهلي لم يصنع فرصًا كثيرة أمام مودرن، وريبيرو تقييمه اليوم 4 من 10، والفريق استقبل أهدافًا من كرات ثابتة، كما أنه اختار التشكيل بشكل خاطئ.

وأضاف بلال : وجهة نظري أن ياسين مرعي وياسر إبراهيم لا يجب الدفع بهما سويًا بشكل أساسي، وظهرت مشكلة كبيرة في العديد من الأمور، وهناك لاعبون لا يؤدون واجباتهم الدفاعية، وبن رمضان وأفشة وأحمد رضا لم يقدموا المردود الدفاعي الجيد خلال اللقاء.

وأكمل: خوسيه ريبيرو أدلى بتصريحات غريبة، منها أنه من الجيد أن الأهلي لم يخسر!، بينما مانويل جوزيه كان يوجه تصريحات نارية في المؤتمرات الصحفية ويدين بعض اللاعبين حال ظهورهم بشكل غير جيد في المباريات.

وتابع: أسلوب لعب الأهلي مختلف بالنسبة لزيزو، فهو دائمًا يريد استلام الكرة والدخول للعمق، بينما الأهلي كان دائمًا يعتمد على الجناح الذي يلعب كرأس حربة ثانٍ ويدخل لمنطقة الجزاء لتسجيل الأهداف. والأفضل أن يكون الجناح الأيمن يجيد اللعب بقدمه اليسرى في الأندية الكبيرة.

وأشار إلى أن مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا لم تكن ممتعة، لكن الفريق الأبيض نجح في تحقيق الانتصار، موضحًا أن يانيك فيريرا، المدير الفني، كان يلعب في وسط ملعبه، وهو أسلوب ذو حدين، لأنه إذا استقبل هدفًا سيفتح خطوطه بحثًا عن التعادل، وهو ما قد يكلفه استقبال المزيد من الأهداف.