بينهم سيدة.. ارتفاع مصابي حريق شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص
أحمد بلال: الأهلي فقد شخصيته أمام مودرن سبورت.. و«ريبيرو» يستحق 4 من 10
خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
الهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني تواصل العمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات لغزة
بعد وفاة الطالبة الأولى على دفعتها .. هل الحسد يُسبّب الموت؟
إعلام فلسطيني: شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع مودرن سبورت
تنطلق السبت القادم| 10معلومات رسمية عن امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
"الهيئة الوطنية" تعلن النتيجة النهائية لانتخابات الشيوخ .. الثلاثاء
استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا
مصرع 3 واعتقال 2 وسقوط أحد أفراد الشرطة في حادثة اقتحام مركز سراوان الإيراني
بينهم طفلة .. إصابة 6 أشخاص بحادث إطلاق نار في بالتيمور الأمريكية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أحمد بلال: الأهلي فقد شخصيته أمام مودرن سبورت.. و«ريبيرو» يستحق 4 من 10

أحمد بلال
أحمد بلال
رباب الهواري

أكد أحمد بلال، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي كان يفتقد الحلول الهجومية أمام مودرن سبورت، كما أنه كان ينتظر رؤية المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو في مواجهات الدوري المصري، عندما يواجه الفريق الأحمر بعض الفرق التي تلعب بأسلوب دفاعي قوي.

وقال عبر برنامج "بلس 90" على قناة النهار: الأهلي لم يصنع فرصًا كثيرة أمام مودرن، وريبيرو تقييمه اليوم 4 من 10، والفريق استقبل أهدافًا من كرات ثابتة، كما أنه اختار التشكيل بشكل خاطئ.

وأضاف بلال : وجهة نظري أن ياسين مرعي وياسر إبراهيم لا يجب الدفع بهما سويًا بشكل أساسي، وظهرت مشكلة كبيرة في العديد من الأمور، وهناك لاعبون لا يؤدون واجباتهم الدفاعية، وبن رمضان وأفشة وأحمد رضا لم يقدموا المردود الدفاعي الجيد خلال اللقاء.

وأكمل: خوسيه ريبيرو أدلى بتصريحات غريبة، منها أنه من الجيد أن الأهلي لم يخسر!، بينما مانويل جوزيه كان يوجه تصريحات نارية في المؤتمرات الصحفية ويدين بعض اللاعبين حال ظهورهم بشكل غير جيد في المباريات.

وتابع: أسلوب لعب الأهلي مختلف بالنسبة لزيزو، فهو دائمًا يريد استلام الكرة والدخول للعمق، بينما الأهلي كان دائمًا يعتمد على الجناح الذي يلعب كرأس حربة ثانٍ ويدخل لمنطقة الجزاء لتسجيل الأهداف. والأفضل أن يكون الجناح الأيمن يجيد اللعب بقدمه اليسرى في الأندية الكبيرة.

وأشار إلى أن مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا لم تكن ممتعة، لكن الفريق الأبيض نجح في تحقيق الانتصار، موضحًا أن يانيك فيريرا، المدير الفني، كان يلعب في وسط ملعبه، وهو أسلوب ذو حدين، لأنه إذا استقبل هدفًا سيفتح خطوطه بحثًا عن التعادل، وهو ما قد يكلفه استقبال المزيد من الأهداف.

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

أرشيفية

البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات والأوراق المطلوبة

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة

جامعة حلوان

تنسيق الجامعات| شعبة اللغات بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان.. مسار أكاديمي وفرص تخصص متعددة

الدكتورة منال عوض

منال عوض تنعى عامل نظافة توفي أثناء تأدية عمله بالزقازيق

كلية المراقبة الجوية

دفعة جديدة تلتحق بكلية المراقبة الجوية .. صور

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

المناعة
المناعة
المناعة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

