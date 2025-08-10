بعد وفاة الطالبة الأولى على دفعتها .. هل الحسد يُسبّب الموت؟

لعل ما يطرح السؤال عن هل الحسد يسبب الموت ؟ ذلك الحزن الشديد الذي ساد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم، إثر وفاة الطالبة منة مجدي "الأولى على الدفعة" ، حيث أصدرت عدد من الجهات التعليمية ، بيانات رسمية على صفحاتها على فيس بوك تعلن وفاة الطالبة المتفوقة والمتميزة وتنعيها ببالغ الأسى وأحر العبارات، والتي كانت حافظة لكتاب الله القرآن الكريم كاملا ، وهو ما يطرح السؤال عن هل الحسد يسبب الموت ؟.

هل الحسد يسبب الموت؟

ورد أن الحسد مرض عظيم وداء خطير يصيب الحاسد نفسه فيأخذه الهم والغم؛ بل ربما يجن ويأخذه الخبال أو يقتل نفسه حسدًا لنعمة عند غيره؛ ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «لا تعادوا نعم الله! قيل له: ومن يعادي نعم الله ؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله».

وثبت في حديث نبوي أن الحسد يسبب الموت، وقد ورد ذلك في حديث صحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا» رواه مسلم ( 2188).

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: “أَكْثرُ مَن يموتُ مِن أمَّتي بعدَ قضاءِ اللَّهِ وقدرِهِ بالأنفسِ أيْ العَينِ”، أخرجه البزار كما في ((كشف الأستار)) (3/ 404)، والطيالسي في ((مسنده)) (3/ 317)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (7/ 338). مع اختلاف يسير في اللفظ.

وورد أن الصحابي سهل بن حنيف كان يغتسل ولون بشرته أبيض، فقال عامر بن ربيعة جلده كاللبن، فخر سهل بن حنيف مخشيًا عليه، فذهب به بعض الصحابة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ هَلا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرّاَكْتَ».

كيفية علاج النبي للمحسود

ورد عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِشِعْبِ الْخَرَّارِ مِنَ الْجُحْفَةِ، اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَكَانَ رَجُلًا أَبْيَضَ، حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ!! فَلُبِطَ بِسَهْل، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ؟ وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَمَا يُفِيقُ، قَالَ: «هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ؟»، قَالُوا: نَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ؟»، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اغْتَسِلْ لَهُ»، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ،– 356).

علامات الحسد

حدد علماء علامات الحسد والعين ، التي إن وجدت في شخص يعلم أنه محسود وعليه أن يرقي نفسه بالقرآن الكريم الرقية الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الحسد مذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

ولم يذكر القرآن علامات الحسد بل ذكرها علماء من خلال الأعراض التي تظهر على المحسود، وعلينا أن نحصن أنفسنا بالأذكار والأدعية وقراءة القرآن الكريم، وخاصة سورة البقرة التي تبطل أي سحر أو حسد.

حقيقة الإصابة بالعين والحسد

لا تكون الإصابة بالعين و السحر إلّا بقضاء وقدر الله سبحانه، فلا يمكن للعين أن تسبق القدر، حيث قال الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-: «لو كان شيءٌ سابَق القدرَ لسبقَتْه العَيْنُ»، كما لا بدّ للعبد المؤمن إحسان الظن بالله وحُسن التوكّل عليه، فلن يصيب العبد إلّا ما كتب الله عليه، فلو اجتمع جميع البشر على أن يصيبوه بشيءٍ لا يمكن لهم أن يصيبوه إلّا بما قدّره الله له.

وقد جاء التحذير منه والتهديد الشديد لفاعله، فالساحر يستحقّ اللعنة؛ لأنّه من المُفسدين في الأرض، قال- تعالى-: «فَلَمّا أَلقَوا قالَ موسى ما جِئتُم بِهِ السِّحرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصلِحُ عَمَلَ المُفسِدينَ»، ورغم ذلك لا زال بعض ضِعاف الإيمان يلجؤون إلى عمل السّحر؛ لأذيّة عباد الله، وقد أقرّ الإسلام حقيقة السِّحر وتأثيره على المسحور، وبيّن العلماء والمختصّون سُبُلَ تحصين النفس من هذا الخطر، وطُرُقَ التّخلص من السّحر الواقع وشرّه.

وفاة الطالبة الأولى على دفعتها

أصدرت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم بيانا رسمياً أعلنت خلاله وفاة الطالبة منة مجدي ونعتها ببالغ الحزن والأسى، قائلة تنعي إدارة مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية وجميع العاملين بها الطالبة المتفوقة والمتميزة والأولي علي الدفعة منة مجدي سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.